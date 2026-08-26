Bogotá estrenó su Centro de Desarrollo Turístico: ¿Dónde está ubicado y qué servicios ofrecerá?

El Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT) anunció la apertura del Centro de Desarrollo Turístico (CDT), un nuevo punto de encuentro que busca fortalecer la promoción de la capital, mejorar la experiencia de quienes la visitan y consolidar un espacio de articulación para la competitividad del sector.

“El centro inicia operación en la Casa de los Comuneros, en pleno centro histórico y a pocos pasos de la Plaza de Bolívar, uno de los lugares más visitados de la capital. Esta ubicación conecta la gestión turística con la preservación y apropiación del patrimonio de la ciudad, en el corazón donde confluyen historia, cultura y miles de visitantes cada día”, señaló la entidad.

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Información turística

Con este espacio, el IDT busca garantizar el acceso a información turística confiable. “Visitantes nacionales e internacionales podrán recibir orientación para descubrir Bogotá, conocer su oferta cultural y patrimonial, y aprovechar mejor su estadía”, explicó.

Panorámica de Bogotá. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

“Esta es una apuesta de la Secretaría de Cultura, del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá y también de la Secretaría de Desarrollo Económico. Aquí en el Centro de Desarrollo Turístico (CDT), van a poder encontrar formación para operadores turísticos, también información para los visitantes nacionales e internacionales que nos visitan. El año pasado tuvimos más de 1,9 millones de visitantes extranjeros que aquí van a tener un lugar en el que pueden sentirse acogidos en Bogotá y encontrar toda la información. Vamos a tener también muestras culturales, artísticas, de cultura y vamos a tener a nuestros emprendedores de “Hecho en Bogotá”, un programa de la Secretaría de Desarrollo Económico. Es un lugar ya imperdible en La Candelaria”, precisó Ángela Garzón, directora de la Oficina de Turismo de Bogotá.

El espacio contará con mapas interactivos, contenidos audiovisuales y recursos digitales gratuitos para enriquecer la visita. Va más allá de la atención al visitante: será escenario de formación, articulación de actores y visibilización del talento local. Se contemplan procesos de capacitación para operadores y espacios para mostrar la riqueza cultural de la ciudad, en articulación con iniciativas como “Hecho en Bogotá”, de la Secretaría de Desarrollo Económico.

“La Casa de los Comuneros es un lugar patrimonial que todas y todos queremos. No solamente porque aquí fue la primera biblioteca privada que tuvo Bogotá, luego fue una fábrica de confección de paños, sino porque hoy es la casa de la cultura, la recreación y el deporte. Y esta esquina en la Plaza de Bolívar, la más importante del país, es una esquina que podrá ser visitada por miles de turistas, así que nos sentimos felices desde Cultura, Recreación y Deporte de seguir trabajando de la mano”, aseguró Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

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Horarios de atención y más información

El Centro de Desarrollo Turístico se encuentra en la Carrera 8 # 9-83, esquina. Las personas interesadas en acercarse e interactuar con sus servicios podrán hacerlo de lunes a viernes, en el horario de atención continuo de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Para resolver inquietudes, solicitar orientación adicional o comunicarse directamente con la entidad, están habilitados el correo electrónico correspondenciarecepcion@idt.gov.co y la línea telefónica (601) 2170711, extensión 1000.