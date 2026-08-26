Tres pueblos antioqueños de clima frío para conocer en septiembre

Antioquia es un departamento que se caracteriza por su gran diversidad geográfica, cultural y climática. En su territorio encuentran municipios de clima frío, especialmente en el norte y oriente, donde el visitante puede disfrutar temperatura agradable, naturaleza y tranquilidad

A continuación, tres de estos municipios de clima frío para conocer en el mes de septiembre que empieza en pocos días.

Belmira

Este municipio se encuentra ubicado a 60 kilómetros de Medellín, aproximadamente a una hora y 40 minutos de distancia en vehículo.

Entre sus principales atractivos se encuentran varias cascadas, como la de Las Golondrinas, ubicada a unos cinco kilómetros de la cabecera municipal, donde es posible darse un baño y conectar con la naturaleza.

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También está La Montañita, a la que se llega a través de un sendero ecológico. Se caracteriza por ser un lugar lleno de biodiversidad en fauna y flora y uno de los atractivos más llamativos del municipio. Otra caída de agua es El Yerbal, que complementa estos atractivos hídricos.

También hay varios miradores. Uno de ellos es el del Norte, situado sobre el páramo Santa Inés, considerado uno de los atractivos ecoturísticos más importantes del departamento. Desde allí nace más del 70% del agua que recibe todo el Valle de Aburrá.

Otro es el Alto del Morro, un espacio en el que los viajeros pueden conocer más de la biodiversidad del municipio, realizar senderismo, respirar aire puro y conectar con la naturaleza.

Urrao

Este municipio está ubicado a 130 kilómetros de Medellín, a casi cuatro horas de trayecto en automóvil.

Antioquia Travel destaca los principales atractivos del municipio. En primer lugar está el páramo del sol, el cual se ubica sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar y es hogar del oso de anteojos.

Páramo de Sabanas o Páramo del Sol Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Urrao en Antioquia / API

“Este lugar es uno de los puntos más altos de Antioquia y es frecuentemente visitado por senderistas y aventureros que les gusta llevar su cuerpo a condiciones extremas. Pese a que es hermoso, se recomienda visitarlo en buena forma física y con el equipo necesario para acampar y resguardarse del frío”, subraya la publicación.

Otro sitio importante es el valle Penderisco, atravesado por el río que lleva el mismo nombre, el cual es destacado por la peculiar forma de su cauce. Este espacio es perfecto para practicar actividades como el rafting, el tubbing, el trekking y el senderismo.

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El parque nacional Las Orquídeas es también imperdible para quienes visiten esta zona del país. Posee diversidad de fauna y flora.

San José de la Montaña

Esta población se ubica a 129 kilómetros de Medellín, a 2.550 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura promedio de 13 grados centígrados.

San José de la Montaña tiene grandes atractivos naturales, entre los que destacan el páramo de Santa Inés, el bosque de niebla, el valle de los frailejones y las cavernas de Santa Bárbara.

“El bosque de niebla, alto del Cristo de la Arabia, cavernas de Santa Bárbara, chorro del Águila o lagos del Congo son algunos de los sitios que enamoran al turista que decide realizar actividades de aventura, naturaleza o bienestar”, subraya Antioquia Travel.

En el alto del Cristo de Arabia se practica el avistamiento de fauna y flora nativas de la zona, caminatas ecológicas y senderismo. “Es uno de los miradores naturales que los turistas no pueden dejar de visitar por sus paisajes y por el Valle de los Frailejones. Este sitio es perfecto para desconectarse y tener un encuentro íntimo con la naturaleza. Es un recorrido de una dificultad alta, ya que se encuentra ubicado a 3.550 metros sobre el nivel del mar. Es importante llevar ropa térmica, botas, abrigo para hacer el recorrido”, agrega la publicación.

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