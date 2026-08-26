“El llamado es a que no cancelen los viajes y a continuar visitando destinos como el Eje Cafetero, Chocó y Cali”, Paula Cortés, presidenta de Anato

SEMANA: ¿Cómo ha cambiado el viajero y cuáles son los nuevos tipos de turismo que están creciendo?
P. C.: Uno de los nichos más importantes es el turismo de naturaleza y aventura, acompañado de sostenibilidad y experiencias que permitan al visitante tener contacto con las comunidades y vivir como un local.
También crecen los viajes de solos y solas, que registran un aumento superior al 60 %, y el turismo wellness, donde las personas buscan desconectarse voluntariamente de la tecnología, descansar y combinar aventura con actividades de relajación.
Destinos como Chocó, Guaviare, Guainía, Vaupés, Putumayo, La Guajira y Amazonas están registrando importantes crecimientos de visitantes extranjeros. A estos se suman los tradicionales destinos de sol y playa como Cartagena, Santa Marta y San Andrés.
SEMANA: ¿Qué papel están jugando la inteligencia artificial y la tecnología frente a las agencias de viajes?
P. C.: Hoy los turistas llegan a las agencias mucho más informados porque previamente investigan destinos, precios y opciones en internet. Sin embargo, en Colombia, el 50 % de las ventas todavía se realizan a través de agencias de viajes.
El país cuenta actualmente con unos 12.000 registros de agencias, con un crecimiento del 10 %. La confianza sigue siendo un factor determinante, especialmente para viajes de lujo, destinos desconocidos, viajes familiares y corporativos. Además, el ecosistema incluye tanto agencias presenciales como plataformas virtuales.
SEMANA: ¿Cómo puede recuperarse el sector turístico de las regiones afectadas por el sismo?
P. C.: La prioridad es proteger el empleo y evitar el cierre de empresas. Alrededor de 60 o 62 agencias de viajes resultaron afectadas en cinco departamentos y unos 400 empleos están en riesgo.
Anato plantea alivios tributarios, apoyo al empleo y créditos con buenas condiciones a través del Fondo Nacional de Garantías para las empresas que necesitan reconstruir sus oficinas.
Pero la recuperación debe darse en paralelo con la reconstrucción. El llamado es a no cancelar los viajes y continuar visitando destinos como el Eje Cafetero, Chocó y Cali. La apertura del aeropuerto de Pereira será fundamental para recuperar la conectividad de la región.
SEMANA: ¿Cuáles son las principales peticiones de Anato al nuevo gobierno?
P. C.: El sector enfrenta un panorama mixto: mientras las salidas de colombianos al exterior crecen un 12 %, las divisas aumentan un 9 %, hasta alcanzar 3.140 millones de dólares en el primer trimestre, la llegada de visitantes no residentes cayó un 4 %.
Además, la devaluación afecta la rentabilidad de las agencias receptivas, que reciben cerca de un 30 % menos en pesos por cada dólar.
Anato propone reducir nuevamente al 5 % el IVA de los tiquetes aéreos y establecer un 0 % de IVA para alojamiento y servicios turísticos, con el objetivo de reducir los costos y estimular los viajes nacionales.
La meta, concluye, es mantener un equilibrio entre el turismo receptivo, el emisivo y el turismo interno: que lleguen extranjeros, que los colombianos puedan viajar al exterior y que también puedan conocer su propio país.