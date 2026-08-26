Tremendo remate de Luis Muriel para castigar al América de Cali: magistral ejecución silenció a Palmira

Luis Fernando Muriel marcó un golazo apenas comenzando el partido en el estadio Francisco Rivera Escobar de la ciudad de Palmira. Por la séptima fecha de la Liga Betplay, el club Tiburón fue visitante en el Valle del Cauca, luego de que el viaje a Bogotá se dañara por la batalla campal entre hinchas de América de Cali y Santa Fe.

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El actual campeón del fútbol colombiano castigó al América de Cali apenas comenzando el partido. Hubo una falta al retirada del área y Luis Fernando Muriel apenas afilaba su perfil para ejecutar. Apenas escuchó el pitazo del árbitro, colocó la pelota en todo el ángulo, imposible para el portero Jean Fernandes.

Un potente remate que puede clasificar como uno de los mejores goles del años en el fútbol colombiano. Así fue el 1-0 para el Junior, que ya avisaba a uno de sus rivales directos en la Liga Betplay, que tuvo que cambiar su sede de local debido al veredicto de las autoridades luego de que sus hinchas protagonizaran una durísima pelea en El Campín.

Cabe recordar que el gigante barranquillero suma dos derrotas consecutivas y las críticas no se han hecho esperar. El triunfo de visitante sería un aliciente y golpe de confianza en su hinchada.

🤯⚽ ¡QUÉ LOCURA, LUIS FERNANDO MURIEL! El delantero de Junior la clavó en el ángulo con un espectacular tiro libre y abrió el marcador ante América de Cali. 🎯🔥



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Pese a comenzar ganando, antes de finalizar el primer tiempo, Marcos Mina pudo empatar para el América de Cali tras anotar de cabeza y así el partido iba 1-1 al término de la primera parte.

Gol de Tomás Ángel que celebra el América

Apenas comenzando la segunda parte, Tomás Ángel dio el toque de tranquilidad para el América de Cali y le respondió a Luis Muriel, pues iban segundos de la parte complementaria cuando el canterano de Atlético Nacional remató cruzado y colocó el 2-1.

Un gol clave para las aspiraciones del América, que pudo darle la vuelta al marcador luego de comenzar perdiendo en su propio estadio. El tercero fue al 67’ tras remate de Jhon Murillo.

De esta manera, el club rojo avanza en sus expectativas por seguir en el liderato en la tabla y fortaleciendo su favoritismo al título de diciembre.

Así se juega la séptima y octava fecha de la Liga Betplay

Fecha 7

Jueves, 27 de agosto

Llaneros vs. Millonarios | Hora: 6:10 p.m (COL) - Estadio Belo Horizonte

Internacional de Bogotá vs. Deportivo Pasto | Hora: 8:15 p.m (COL) - Estadio de Techo

Fecha 8

Sábado, 29 de agosto

Jaguares vs. América de Cali | Hora: 4:35 p.m. (COL) - Estadio Jaraguay

Junior vs. Santa Fe | Hora: 6:30 p.m. (COL) - Estadio Romelio Martínez

Alianza FC vs. Atlético Nacional | Hora: 8:30 p.m. (COL) - Estadio Armando Maestre

Domingo, 30 de agosto

Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó | Hora: 2:00 p.m. (COL) - Estadio Cincuentenario

Independiente Medellín vs. Llaneros | Hora: 4:10 p.m. (COL) - Estadio Atanasio Girardot

Millonarios vs. Internacional de Bogotá | Hora: 6:15 p.m. (COL) - Estadio El Campín

Deportes Tolima vs. Cúcuta | 8:20 p.m. (COL) - Estadio Murillo Toro

Lunes, 31 de agosto

Deportivo Pasto vs. Deportivo Pereira | 6:00 p.m. (COL) - Estadio Departamental Libertad

Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga | 8:05 p.m. (COL) - Estadio Palmaseca

Martes, 1 de septiembre