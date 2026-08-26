Uber invierte en Galgo y así impulsa la financiación de motos en América Latina

Uber firmó su nueva participación como accionista de Galgo, una fintech chilena dedicada al financiamiento de motocicletas para ciudadanos que generalmente no son atendidos en la banca tradicional y que desde finales de 2023 opera en Colombia.

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Uber potencia la compañía con su incorporación. Foto: Getty Images

Este movimiento empresarial obedece a una gestión estratégica de las compañías a gran escala, buscando ampliar el poder de financiamiento de Galgo en toda Latinoamérica, aunque primero impactará desde el centro del continente. Actualmente, la compañía opera en México, Colombia y Chile, donde se fortalecerá su impacto gracias a la alianza.

Sebastián Parot y Francisco Eterovic, fundadores y CEO de la fintech, confirmaron el movimiento al diario El Cronista, revelando que la incorporación de Uber a la compañía fortalece su capacidad de financiamiento y, posteriormente, de expansión.

Ofrecerán nuevos productos financieros a quienes usan sus motocicletas como herramientas de trabajo

Galgo no nació como una financiera de motocicletas; sin embargo, en 2022 se convirtieron en una plataforma de compra, venta y financiación de motos, priorizando los clientes que normalmente no tienen acceso a un crédito formal:

“Nos dimos cuenta de la importancia que tiene la moto para la inmensa mayoría, en donde la moto muchas veces no solamente es una reducción en los tiempos de transporte, sino en una inmensa mayoría es una fuente de generación de ingreso”, reveló Parot.

La compañía nació en México buscando ser una alternativa bancaria para los migrantes venezolanos que no tenían acceso a la banca y, desde allí, su crecimiento fue evidente. Tal fue su éxito que en 2023 empezaron a expandirse internacionalmente, siendo Colombia su primer destino.

Parot y Eterovic destacan el mercado en estos dos países, asegurando que en México se matriculan alrededor de 150.000 motos nuevas cada mes, mientras que en Colombia pasa lo propio con 100.000 unidades. Supera ampliamente a otros países de la región como Chile, en donde también tienen participación, pero su demanda es mucho menor.

Los empresarios revelaron que, gracias a esta nueva alianza, la fintech buscará impactar un nuevo nicho para 2027: los repartidores. Inicialmente, la estrategia se concentra en México; sin embargo, se espera la próxima incorporación a Colombia y Chile.

La alianza buscará que los repartidores puedan acceder fácilmente a la financiación de sus motos. Foto: Getty Images

“Esta alianza con Uber, al final, lo que nos permite es poder no solamente tener acceso a esos clientes, sino que, de la mano de ellos, que son expertos en el segmento, poder diseñar un producto específico para ellos”, reveló Eterovic al medio mencionado previamente.

Gracias a esta alianza y crecimiento exponencial de la compañía, se espera que en los próximos años también impacten un nuevo país de Latinoamérica. Actualmente cuentan con más de 600 empleados y revelaron en El Cronista que proyectan duplicar el tamaño de la compañía para 2030.

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