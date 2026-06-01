Se viene duro cambio para Uber, Didi y Cabify en Bogotá: beneficios para usuarios y conductores

Con el paso del tiempo, cada vez son más las personas que han migrado a las plataformas de movilidad, dejando atrás servicios tradicionales como el taxi o dejando de usar el sistema de transporte público. En Colombia existen plataformas como Uber, Didi, Cabify, Yango y otras empresas, que han hecho más fácil la movilidad de miles de nacionales.

Recientemente, se conoció sobre un cambio que habría en el uso de estas plataformas en la capital colombiana, luego de que el Concejo de Bogotá aprobara el acuerdo 1056, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad de conductores y usuarios en plataformas digitales, a través de nuevos mecanismos de coordinación, prevención y atención de emergencias.

La iniciativa contempla una mayor verificación de conductores, validación de antecedentes y control de la información suministrada dentro de las aplicaciones. Foto: Guillermo Torres

La medida establece reglas para que estas plataformas puedan trabajar de manera conjunta con autoridades y así se puedan reducir los riesgos asociados al uso de estas plataformas de transporte.

Analdex alerta por bloqueo en importaciones ante retrasos del MinJusticia

El principal acuerdo es la creación de una mesa de diálogo permanente, junto con la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Estas mesas estarán formadas por empresas de plataformas digitales, conductores, usuarios y entidades distritales. Tendrán el fin de hacer seguimiento a incidentes, coordinar acciones de prevención y evaluar políticas de seguridad implementadas.

Entre las novedades se encuentra la implementación de un botón de pánico conectado en tiempo real con los sistemas de atención de emergencias del Distrito. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Se busca introducir una verificación rigurosa de conductores, a través de la validación de identidad, verificación de antecedentes y revisión de documentación. También las plataformas deberán garantizar que los vehículos se identifiquen completamente dentro de la aplicación y los conductores y usuarios tengan clara la información como costos del servicio, rutas sugeridas, términos y condiciones antes de iniciar el viaje.

Revelan cuáles son los barrios más económicos para vivir en Bogotá en 2026: casas y apartamentos

Buscan además lanzar una nueva herramienta, como lo es el botón de pánico, que está conectado en tiempo real con las centrales de emergencia del Distrito. El acuerdo también busca incorporar mecanismos como la grabación de los viajes, protegiendo.

Las plataformas de movilidad deberán coordinar acciones con las autoridades para prevenir delitos y mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo. Foto: Oficial de Uber

La iniciativa también promoverá campañas y protocolos de respuesta rápida con la Policía Metropolitana para atender las alertas generadas desde las plataformas o reportadas por usuarios y conductores.