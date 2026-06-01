¿Hasta cuándo se puede pedir el compensatorio de medio día por ejercer su derecho al voto? Ministerio del Trabajo responde

Los ciudadanos que participaron en las elecciones presidenciales del pasado 31 de mayo en Colombia tienen derecho a reclamar un beneficio laboral contemplado en la ley: medio día de descanso compensatorio remunerado por haber ejercido su derecho al voto.

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De acuerdo con lo establecido en la Ley 403 de 1997 y reiterado por el Ministerio del Trabajo, este beneficio aplica para trabajadores del sector público y privado que presenten el certificado electoral entregado en la jornada democrática.

Las personas deben conservar su certificado de votación. Foto: Francisco Calderón

Según la normativa, el descanso debe disfrutarse dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de las elecciones. Esto significa que quienes votaron el 31 de mayo podrán solicitar y acordar con su empleador el disfrute del compensatorio hasta el próximo 30 de junio de 2026.

El Ministerio del Trabajo recordó que el tiempo libre debe ser remunerado y coordinado “de común acuerdo” entre el trabajador y la empresa. Es decir, el empleado puede negociar si toma la media jornada en la mañana o en la tarde, dependiendo de las necesidades laborales y personales.

Más de 20 millones de personas ejercieron su derecho al voto. Foto: Sebastian Castillo

Para acceder al beneficio, el trabajador debe presentar el certificado electoral original ante el área de talento humano o su jefe inmediato. Este documento es la prueba oficial de que participó en las elecciones y resulta indispensable para reclamar el descanso.

La medida busca incentivar la participación ciudadana y fortalecer los procesos democráticos en el país. Además del mediodía compensatorio, el certificado electoral también permite acceder a otros beneficios, como descuentos en trámites estatales, reducción en costos de expedición del pasaporte y ventajas en algunos procesos académicos y laborales.

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El Ministerio también recordó que los empleadores no pueden negar este derecho, ya que se encuentra respaldado por la legislación colombiana. En caso de incumplimiento, los trabajadores pueden presentar una queja ante las autoridades laborales correspondientes.

Por otro lado, quienes fueron jurados de votación tienen derecho a un día completo de descanso compensatorio remunerado, el cual puede hacerse efectivo dentro de los 45 días posteriores a la jornada electoral.