Tomarse una cerveza en el Mundial 2026 estará por las nubes: estudio reveló cuánto costaría en los estadios

La Copa del Mundo de 2026 será histórica por varias razones. Además de disputarse en tres países, contará por primera vez con la participación de 48 selecciones y un total de 104 partidos, convirtiéndose en la edición más grande realizada hasta ahora.

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Se espera que millones de turistas viajen a Norteamérica para acompañar a sus selecciones, por lo que expertos consideran que los gastos asociados a hospedaje, transporte, alimentación y entretenimiento jugarán un papel clave en la planeación de quienes sueñan con vivir la experiencia mundialista en las tribunas.

A poco más de dos semanas para que ruede el balón en el Mundial de 2026, un estudio citado por Valora Analitik puso sobre la mesa uno de los gastos que más deberán tener en cuenta los aficionados que planean asistir a la Copa del Mundo: el precio de las bebidas dentro de los estadios.

De acuerdo con la publicación, una cerveza podría llegar a costar hasta $18,5 dólares en algunas de las sedes que albergarán partidos de la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá. Al cambio actual, la cifra equivale a cerca de 72.000 pesos colombianos por una sola bebida.

El análisis, elaborado por LiveFootballTickets y reseñado por Valora Analitik, tomó como referencia los precios que actualmente manejan varios escenarios deportivos en Estados Unidos. El valor más alto se registra en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, donde una cerveza alcanza los 18,5 dólares, ubicándose como una de las más costosas entre los estadios incluidos en el estudio.

La cifra ha llamado la atención porque supera ampliamente los precios habituales en otros eventos deportivos y porque, en Colombia, ese monto podría alcanzar para pagar un mes completo de algunas plataformas de streaming o para cubrir otros gastos básicos de entretenimiento.

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Manos de tres hombres brindando con cerveza Foto: Getty Images

Las diferencias entre las sedes

El informe también encontró importantes variaciones dependiendo de la ciudad y del estadio. Por ejemplo, en escenarios como el SoFi Stadium de Los Ángeles o el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, los precios rondan los 14 dólares por cerveza.

Mientras tanto, algunas de las sedes mexicanas aparecen entre las más económicas del listado. Allí, una bebida similar puede costar cerca de 3,6 dólares, una diferencia significativa frente a los valores reportados en territorio estadounidense.

La investigación destaca que los costos de alimentos y bebidas suelen incrementarse durante eventos de gran magnitud debido al aumento de la demanda, la logística requerida y los gastos operativos asociados a la atención de miles de especta