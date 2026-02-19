EMPRESAS

Importante empresa de la industria abre convocatoria para llenar 50 vacantes en distintas áreas

Los puestos serán para pasantes. Estos son los requisitos.

Redacción Economía
19 de febrero de 2026, 6:18 p. m.
Con sueldos de 2.000.000 de pesos, los jóvenes colombianos podrán competir para conseguir las 50 vacantes que tiene a disposición la empresa Bavaria, que anunció una nueva convocatoria nacional para vincular a los aspirantes a realizar allí sus prácticas profesionales.

La oportunidad estará abierta hasta el 4 de marzo, y las opciones no solo son en distintas regiones del país, sino en diversas áreas de la compañía cervecera y productora de bebidas.

Durante este año, la empresa avanzará en una serie de proyectos estratégicos, lo que la hace demandar fuerza laboral de jóvenes profesionales.

El fin también es contribuir a la formación de nuevos talentos, indicó la compañía, al tiempo que dio las indicaciones para la participación de los interesados.

Requisitos

1-Podrán participar, de manera abierta para el territorio nacional, todos los estudiantes mayores de edad que cursen el penúltimo o el último año de formación universitaria.

2-Las prácticas se podrán realizar en las áreas de Comunicaciones, Compras, Tecnología, Finanzas, Logística, Marketing, Producción, Ventas, Recursos Humanos y Sostenibilidad.

3-El auxilio económico que recibirán los jóvenes corresponde a $2.000.000.

4-La experiencia laboral la podrán extender hasta por un año.

5-El inicio de la práctica será a partir de julio de este año.

6-Como corresponde a los mandatos de ley, el seleccionado tendrá un contrato especial de aprendizaje a término fijo.

7-Los jóvenes seleccionados serán parte de un equipo que trabajará por los proyectos de la compañía en 2026, lo que les aportará una experiencia clave para su continuidad en el mercado laboral.

Esta compañía tiene una operación integral que despliega en ocho cervecerías en Barranquilla, Bucaramanga, Itagüí, Yumbo, Tibasosa, Tocancipá y Palmar de Varela.

También cuenta con dos malterías en Cartagena y Tibitó; una fábrica de etiquetas en el Valle del Cauca; y más de 55 centros logísticos en distintas regiones del país.

En Colombia, los niveles de empleo se han mantenido en un dígito durante varios meses. Además, el contrato especial de aprendizaje fue incluido en la reforma laboral aprobada en el Congreso de la República, de manera que los jóvenes puedan tener derechos laborales similares a los de cualquier trabajador que ya lleva tiempo en el mercado laboral.

