SuperServicios pasa revista por 598 empresas que prestan servicios de energía y gas. Esto es lo que busca

Una tarea titánica adelanta la Superintendencia de Servicios Públicos, según confirmó la entidad de vigilancia y control, con el propósito de verificar si están cumpliendo las obligaciones regulatorias que les competen, principalmente, el reporte de información al sistema único creado para ello.

La lupa pasará por 598 empresas prestadoras de energía y gas registradas ante la entidad, por lo cual, tienen la obligación de, además de reportar al SUI-Sistema Único de Información; deben hacer la actualización del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos (RUPS), sin contar con otros reportes.

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Según confirmó SuperServicios, la medida aplica para prestadores de energía eléctrica, tanto en el Sistema Interconectado Nacional como en zonas no interconectadas. En el caso de las empresas de gas, la revista pasará por las empresas que trabajan con combustible por redes al igual que las del gas licuado de petróleo (GLP) a cilindros o a granel.

Servicios públicos, y en particular el gas, presionando la inflación Foto: istock

La obligatoriedad de las regulaciones, de acuerdo con lo explicado por la entidad de control, es porque los reportes de las empresas a las plataformas mencionadas, es la fuente oficial del sector.

Más aún, ahora que ya fue confirmada la llegada anticipada del Fenómeno de El Niño, que, por demás, llega como un súperniño y se prolongará con su severidad hasta el 2027, según estimas las autoridades ambientales y metereológicas.

El evento climático podría causar un fuerte impacto en servicios energéticos, tanto en la energía eléctrica como en el gas, debido a la situación deficitaria.

En ese contexto, la información de las empresas será determinante para la toma de decisiones. Todo, porque a partir de esta plataforma, las autoridades nacionales y territoriales, los organismos de regulación y la ciudadanía en general consultan los datos sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. afirmaron los voceros de la Superintendencia.

Energía eléctrica Foto: Adobe Stock

Para la SuperServicios, el llamado a las empresas es “que atiendan rigurosamente estas obligaciones, ya que la calidad, oportunidad y veracidad de la información son elementos fundamentales para la transparencia del sector y la protección de los derechos de los usuarios”.

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Servicios públicos e inflación

De acuerdo con los recientes datos registrados por el Dane, el rubro de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles estuvieron entre los principales factores que impulsaron el costo de vida.

En mayo, el índice de precios al consumidor se ubicó en 5,84 % y cada vez más el costo de los servicios pone el impulso. De hecho, 59 % de la estadística mencionada se le debe a los servicios.

Dentro de las políticas del actual gobierno, el tema de las tarifas ha sido abordado de manera insistente. Sin embargo, las fórmulas establecidas para el cobro de los servicios parece no dejar que se aplique la disminución en el costo que impacta el bolsillo de los hogares.