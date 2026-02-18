Ante el incremento de tarifas de servicios públicos, crean solución para empresas y colaboradores que puede generar ahorros del 25 %

El panorama de los servicios públicos en Colombia para 2026 estará marcado por un incremento en las tarifas, asociado al cobro de los saldos acumulados por la Opción Tarifaria —deuda de Aire—, que representa un aumento de entre el 1 % y el 2 % en el valor del kilovatio hora (kWh). A esto se suma el alza en los costos de comercialización derivado del ajuste en el salario mínimo legal, lo que impacta la estructura de costos de organizaciones y familias.

Ante este escenario, se impulsa un esquema orientado a automatizar el pago de servicios públicos y promover ahorros en el consumo. El modelo fue desarrollado por Vértebra Soluciones en alianza con una entidad bancaria y, según la compañía, ya ha sido implementado en más de 40 empresas, entre ellas Primax, Studio F, Davivienda y BBVA.

Juan Pablo Rojas, fundador y CEO de la firma, señaló que el sistema opera a través de dos servicios: la gestión centralizada de pagos corporativos y el programa de bienestar Veci. “La gestión centralizada es un sistema diseñado para consolidar y automatizar el pago de servicios públicos de múltiples sedes a nivel nacional, que les permite a las empresas tener un control riguroso del gasto energético y operativo, asegurando la puntualidad y eliminando sobrecostos por errores en la facturación. Esto se traduce en ahorros operativos directos y una mayor efectividad en las reclamaciones”, afirmó Rojas.

Sobre el programa Veci, explicó que permite generar ahorros de hasta un 25 % en los servicios del hogar mediante el pago centralizado y descuento por nómina, sin costos adicionales para los trabajadores. “El modelo no se basa en subsidios tarifarios, sino en un acompañamiento técnico y educativo que incluye análisis de consumo y capacitaciones en uso eficiente de la energía”, indicó.