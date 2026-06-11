El español gana peso económico y podría convertirse en una ventaja competitiva para las empresas

Más allá de su valor cultural, el español está ganando relevancia como activo económico, empresarial y geopolítico.

Una aplicación alertará a los aficionados del Mundial 2026 en el MetLife Stadium y sus alrededores, en su propio idioma

Esa es una de las principales conclusiones planteadas en el libro Geopolítica del español, una obra presentada recientemente en Madrid que analiza el papel del idioma como herramienta de influencia global, integración económica y competitividad para los países hispanohablantes.

Durante la presentación, organizada por la Real Academia Española (RAE) y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), líderes empresariales y académicos destacaron que el español se ha convertido en un factor cada vez más importante para los negocios internacionales y las relaciones entre Europa, América Latina y Estados Unidos.

Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y autora de uno de los capítulos del libro, afirmó que el idioma ya representa una ventaja competitiva para las empresas que operan en el espacio iberoamericano.

Según explicó, el español funciona como una infraestructura de confianza que facilita la inversión, la cooperación y la expansión empresarial entre mercados que comparten una misma lengua.

La directiva también destacó el crecimiento demográfico y económico asociado al idioma. De acuerdo con las proyecciones citadas durante el evento, para 2050 habrá más personas con el español como lengua materna que con el inglés, mientras que Estados Unidos podría convertirse en el país con mayor número de hispanohablantes del mundo.

Además, señaló que el español y el portugués serán las lenguas de algunas de las principales economías globales durante las próximas décadas.

Las cifras actuales también reflejan la dimensión del fenómeno. Según los participantes del encuentro, más de 600 millones de personas comparten el español como idioma común, consolidándolo como la segunda lengua materna más hablada del mundo y uno de los principales instrumentos de influencia cultural y económica a nivel internacional.

¿El fin de los intérpretes? ‘Gemini 3.5 Live Translate’ ya traduce voz en tiempo real con emoción humana

Otro aspecto destacado fue el creciente interés por educar a futuras generaciones de líderes empresariales, políticos y sociales en español. Los expertos consideran que esta tendencia fortalece la capacidad de la comunidad iberoamericana para generar conocimiento, negocios y relaciones estratégicas dentro de un entorno cada vez más globalizado.

Para los autores de la publicación, el español dejó de ser únicamente un elemento de identidad cultural para convertirse también en un activo económico con capacidad de generar oportunidades empresariales, fortalecer cadenas de valor y ampliar la influencia internacional de los países que comparten esta lengua.