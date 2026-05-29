Una aplicación alertará a los aficionados del Mundial 2026 en el MetLife Stadium y sus alrededores, en su propio idioma

Los aficionados que asistan a los partidos del Mundial de fútbol de 2026 en el MetLife Stadium y en las zonas habilitadas para los seguidores en los alrededores de Nueva York y Nueva Jersey contarán con una nueva herramienta para recibir información clave de seguridad en tiempo real y en su propio idioma.

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Las autoridades locales anunciaron el uso de una aplicación móvil diseñada para enviar alertas y recomendaciones a visitantes nacionales e internacionales durante uno de los eventos deportivos más grandes del planeta, que espera recibir a más de un millón de personas en la región.

Una aplicación para recibir alertas de seguridad

Disponible tanto en Google Play como en la App Store de Apple, la aplicación “Public Safety by Everbridge” permitirá a los usuarios recibir información relacionada con seguridad, movilidad y situaciones de emergencia.

Para utilizarla, los aficionados deberán registrarse con una dirección de correo electrónico y activar la palabra clave “World Cup NJ”, que dará acceso a las notificaciones específicas relacionadas con el torneo.

Las señales no logran ingresar ni salir del ascensor, lo que provoca la pérdida de conexión, incluso cuando se encuentra en una zona con buena cobertura móvil. Foto: Getty Images

Una de las principales ventajas del sistema es que los mensajes serán enviados automáticamente en el idioma configurado en el teléfono móvil del usuario, facilitando así la comunicación con visitantes procedentes de diferentes países.

“Es la forma más rápida para nosotros de llegar a los aficionados, a los visitantes, tanto internacionales como nacionales”, explica David Sierotowicz, encargado de coordinar las fuerzas de seguridad de Nueva Jersey, donde se encuentra el estadio, y de la vecina Nueva York.

Un reto de seguridad sin precedentes

El MetLife Stadium albergará ocho encuentros del Mundial, incluida la gran final programada para el 19 de julio. La magnitud del evento representa un desafío considerable para las autoridades de la región.

Con más de un millón de visitantes esperados, David Sierotowicz reconoció que la organización enfrenta una situación “sin precedentes”. Además, la celebración coincide con los actos conmemorativos por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, que tendrán lugar durante el fin de semana del 4 de julio.

“No tenemos margen de error y no vamos a cometer errores”, aseguró el jueves Sierotowicz durante una visita al centro de coordinación de las fuerzas de seguridad ubicado en Nueva Jersey.

Multitudes, transporte y drones entre las preocupaciones

Entre los principales desafíos identificados por las autoridades se encuentran la gestión de grandes concentraciones de personas, los desplazamientos de los aficionados y la seguridad en los espacios públicos.

Los organizadores han dado prioridad al uso del transporte público para facilitar la movilidad alrededor del estadio y reducir la congestión vehicular durante los días de partido.

La trata de personas figura entre las principales preocupaciones de las autoridades para el Mundial. Foto: Getty Images / Richard Newstead

Asimismo, las autoridades mantienen una vigilancia especial sobre posibles ataques con drones y sobre delitos relacionados con la trata de personas, tema que forma parte de una amplia campaña de sensibilización desarrollada con motivo del torneo.

Según Sierotowicz, “ninguna amenaza creíble” pesa, en cambio, “al día de hoy”, sobre la región y el Mundial por la guerra en Oriente Medio.

Coordinación entre diferentes cuerpos de seguridad

Las labores de vigilancia también involucran a diferentes agencias federales y locales. El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, señaló en redes sociales que la policía de inmigración (ICE) participará en operativos relacionados con la falsificación y la trata de personas.

Sin embargo, Sierotowicz aclaró que los agentes de ICE no estarán “específicamente” desplegados en el MetLife Stadium durante los encuentros.

Por su parte, las autoridades de Nueva York anunciaron una fuerte presencia policial en las zonas de concentración de aficionados y en los espacios públicos vinculados al torneo.

En ese sentido, Robert Gault, coordinador del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), informó que los agentes locales estarán “muy presentes sobre el terreno” para reforzar la seguridad durante la celebración del Mundial de 2026.

*Con información de AFP.