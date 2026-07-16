En la gran final del Mundial 2026 que se desarrollará el próximo domingo, 19 de julio en Nueva Jersey, una de las figuras que se espera ver enfrentando a Lionel Messi es Lamine Yamal.

Al niño estrella de España le ha llegado oportunidad de disputar su primera final de una Copa Mundo muy temprano en su carera deportiva. Además, con el condimento especial de que será frente a uno de sus grandes referentes del Barcelona.

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Todo esto le da otros tintes al mano a mano entre argentinos y españoles. Sin embargo, en las últimas horas, las noticias del entrenamiento de los ibéricos no fueron las más alentadoras.

Según lo difundido por múltiples videos de diferentes medios de comunicación, Lamine no hizo parte del entrenamiento diario a la par de sus compañeros. Adicionalmente, se le vio usando una venda en el muslo de su pierna izquierda.

Yamal fue captado mientras apenas se movía sobre una colchoneta que dispuso el equipo de trabajo de España. Allí estiraba, se movía levemente, pero no se exigía de más.

Hay preocupación alrededor de dicha imagen porque justamente en la previa del Mundial, el de jugador 19 años sufrió una “lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”.

Esta complicación lo llevó a quedarse fuera del remate de la temporada pasada con los blaugranas. En España se temía que no llegase al certamen orbital, pero lo logró después de múltiples tratamientos médicos con supervisión tanto del club, como del seleccionado.

Reaparición del fantasma

A escasos tres días del partido por el título en el MetLife de Nueva Jersey, los primeros reportes, no oficiales, reportan una pequeña lesión muscular que está siendo vigilada de cerca por el cuerpo técnico.

Hasta la tarde de este jueves la selección de España no ha emitido reportes oficiales sobre las complicaciones que vive su máxima figura.

Lamine Yamal tendido en el suelo a 50 días del Mundial 2026 Foto: NurPhoto via Getty Images

Medios internacionales estarán al pendiente de la evolución que tenga Yamal y, seguramente, el día viernes habrá novedades sobre su estado físico de acuerdo a cómo se le vea en el entrenamiento programado.

Final de la Copa del Mundo 2026

Lamine Yamal frente a Lionel Messi. La joven estrella del Barcelona tendrá un esperado cara a cara con el hombre que marcó una época en el conjunto azulgrana y se convirtió en uno de los máximos ídolos de su historia tras más de una década de éxitos.

El duelo tendrá un significado especial desde cualquier perspectiva. De hecho, este enfrentamiento estaba previsto inicialmente para la Finalissima, el torneo que reúne al campeón de la Eurocopa y al campeón de la Copa América.

Sin embargo, el compromiso nunca llegó a disputarse debido a los conflictos en el Medio Oriente, obligando a cancelar el evento.

Hora y canal para ver la final en Colombia:

Fecha: domingo, 19 de julio.

Hora: 2:00 p. m. (hora de Colombia).

Canales: Caracol TV, RCN y DirecTV.

Estadio: Nueva York Nueva Jersey (Estados Unidos).