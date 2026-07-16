Definido el futuro de Marino Hinestroza: se confirmó dónde jugará tras decisión de Vasco da Gama

Marino Hinestroza estaba negociando su posible regreso a Colombia con la camiseta del Deportivo Cali; sin embargo, Vasco da Gama cortó de raíz todas las probabilidades de volverlo a ver en la Liga BetPlay 2026-II.

Se desarma la nómina de Atlético Nacional: dos nuevas salidas con destino a Bogotá y Cali

Lucas González reaccionó al fichaje estrella que tendría Atlético Nacional desde Argentina: “Es fantástico”

El extremo vallecaucano tiene contrato en Brasil hasta diciembre de 2029 y la única salida que contempla su club actual es por venta definitiva, lujo que no encaja en la situación económica del cuadro azucarero.

“Marino Hinestroza no llegará al Deportivo Cali”, informó Zona libre de humo, reconocido medio deportivo con sede principal en Cali. “El club hizo todos los esfuerzos económicos, el jugador tenía toda la intención de venir, pero Vasco da Gama se negó al préstamo”, agregó.

Eso quiere decir que Marino continuará peleando por ganarse un lugar en el Brasileirão. Aunque llegó hace seis meses, la falta de minutos le pasó factura e incluso lo dejó por fuera de la convocatoria de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.

Vasco da Gama regresa a la acción este jueves, 16 de julio, enfrentando a Vitória por la fecha 19 del campeonato local. Los colombianos Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez se perfilan como titulares en el equipo dirigido por Pedro Emanuel.

Carlos Antonio Vélez se refirió a la condecoración que recibió Johan Mojica por el Mundial 2026 con Colombia

La esperanza para Marino Hinestroza es que el nuevo cuerpo técnico, que reemplazará a Renato Gaúcho, lo considere como una pieza importante para el equipo. Su tarea será demostrar en el campo las razones por las que pagaron 6 millones de dólares para comprar el 80 % de sus derechos.

Vasco da Gama marcha en la casilla número 17 del Brasileirão, es decir, en zona de descenso. Antes del parón por el Mundial 2026, miembros de la barra principal hicieron hostigamientos contra Marino y le exigieron que se fuera.

Fue ahí cuando surgió la opción del Deportivo Cali como un ‘salvavidas’ en medio de la preocupación; sin embargo, en en el conjunto aurinegro esperan recuperar la inversión que hicieron hace unos pocos meses para comprárselo a Nacional.

Marino Hinestroza no ha logrado brillar en Vasco da Gama. Foto: AGIF via AFP

Marino tiene algo más que lo vincula con la camiseta del cuadro verdiblanco. Durante su mejor momento con Nacional, salieron fotos de cuando era niño y vestía prendas del Deportivo Cali.

Desde ahí se sembró la duda si algún día estaría dispuesto a vestirse de azucarero, algo a lo que finalmente accedió en este mercado de fichajes.

Cabe recordar que Marino Hinestroza surgió en la cantera del América de Cali, luego tuvo un corto pasó por Palmeiras y se mudó a México con los colores del Pachuca. En Columbus Crew recibió la llamada de Nacional, donde disfrutó de su mejor momento individual y llamó la atención de todo el continente.