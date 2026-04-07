Picante respuesta de Marino Hinestroza al DT de Vasco de Gama tras las palabras sobre el jugador colombiano

Ácidas y polémicas declaraciones de Renato Gaúcho, entrenador brasileño del Vasco Da Gama, que hacen ruido en los jugadores de Colombia que se sienten señalados. El estratega de 63 años apuntó muy fuerte sobre el desempeño de los futbolistas colombianos y confesó que es difícil dirigirlos y que el fútbol brasileño se les dificulta.

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Aunque Renato Gaúcho habló del futbolista colombiano en general, los focos de la prensa inmediatamente apuntaron a Marino Hinestroza, uno de los cafeteros que se desempeña en Vasco Da Gama. La adaptación del joven atacante de 23 años ha sido tema controversial en Brasil y es notorio que se le ha dificultado en esta temporada.

El entrenador no se guardó nada luego del partido donde Vasco Da Gama perdió en casa por 2-1 ante Botafogo. Fue el pasado sábado 4 de abril de 2026 en el estadio São Januário, por la décima fecha del Brasileirao. La rueda de prensa fue el lugar indicado para señalar al jugador colombiano, sus condiciones y mentalidad.

Las palabras de Renato Gaúcho

“De lo que más hablo, sobre todo porque yo mismo fui delantero, es de que tengan la serenidad necesaria para tomar las mejores decisiones. La desesperación cerca del área siempre viene del rival. Tenemos cuatro colombianos en el equipo y siempre intento corregirlos. Y cometen muchos errores. Es mi trabajo, pero me falta tiempo. No puedo corregirlos al 100% de la noche a la mañana. Y está el problema de la adaptación", dijo el DT en rueda de prensa.

El técnico del Vasco da Gama, Renato Gaúcho, está inconforme con los futbolistas colombianos. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) Foto: AFP

“Cuando estaba en Gremio y me ofrecieron jugadores colombianos y ecuatorianos, me gustaban, pero solo les di luz verde para que se incorporaran cuando se habían adaptado al fútbol brasileño. Los jugadores colombianos y ecuatorianos necesitan mucho tiempo para adaptarse al fútbol brasileño”, no sin agregar que la diferencia entre el fútbol brasileño y colombiano es enorme", agregó.

Actualmente, en Vasco Da Gama, el entrenador brasileño cuenta con cuatro jugadores colombianos: Carlos Cuesta proveniente del Gatalasaray de Turquía, Johan Rojas del Necaxa de México, Carlos Andrés Gómez del Rennes de Francia y Marino Hinestroza de Atlético Nacional.

Marino Hinestroza le respondió a Renato Gaúcho

Inmediatamente, tres de esos cuatro futbolistas se pronunciaron. Johan Rojas habló en Win Sports y comentó que nunca ha tratado esos temas con el entrenador y se vio un poco sorprendido por sus palabras. Mientras que Carlos Andrés Gómez publicó en Instagram una imagen en modo respuesta pos sus palabras.

El turno fue para Marino Hinestroza, quien también acudió a sus redes sociales y le respondió a las polémicas palabras de su entrenador. El volante ofensivo publicó na fotografía entrenando y se lee: “Que nadie te haga dudar de tu potencial”, donde menciona al Vasco Da Gama.

Pantallazo Instagram Foto: Marino Hinestroza

El cruce de palabras y las contundentes frases del DT parece que hacen efecto en los colombianos, que esperan aumentar su rendimiento e intentar tener rodaje y minutos para ganarse la titular en el Vasco Da Gama y reingresar al radar de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.