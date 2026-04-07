Confrontan al DT de Vasco da Gama por malas palabras contra los colombianos

Renato Gaúcho es el actual entrenador de Vasco da Gama de Brasil. Allí tiene a cargo cuatro colombianos que fueron adquiridos en el último tiempo; se trata de Marino Hinestroza, Carlos Andrés Gómez, Johan Rojas y Carlos Cuesta.

Tres de los cuatro son jugadores que han tenido procesos de Selección Colombia, sin embargo, parece que en una liga como la de Brasil, no terminan por realizar el trabajo de la manera deseada.

🎙️🇧🇷 Renato Gaúcho, DT de Vasco, sobre la adaptación de Marino Hinestroza y lo DIFÍCIL que es entrenar a jugadores COLOMBIANOS en Brasil: pic.twitter.com/znx2Ra4EcX — Ariel Di Doménico🎙✍🏻 (@ArielDiDomenico) April 5, 2026

El DT del que se habló fue quien el fin de semana pasado sacudió todo con una declaración en la que criticó a los nacionales.

“Tenemos cuatro colombianos en el equipo y siempre intento corregirlos. Y cometen muchos errores. Es mi trabajo, pero me falta tiempo. No puedo corregirlos al 100% de la noche a la mañana. Y está el problema de la adaptación”, soltó en medio de la rueda de prensa.

Esas palabras causaron un impacto fuerte en Colombia, donde empezó a cuestionarse en redes sociales los procesos de formación, así como las capacidades de los futbolistas para brillar en el exterior.

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Johan Rojas confrontó a Gaúcho

Uno de los colombianos que tuvo que escuchar la crítica de parte de su entrenador habló con Blog Deportivo, de Blu Radio, a quienes les señaló que se sintieron sorprendidos por la exposición pública de la crítica, sin una conversación personalizada antes.

“Siempre te toma por sorpresa una declaración de esa magnitud. Creo que es como uno lo tome y el rendimiento de cada uno", comenzó diciendo el de Medellín.

Además, dicha situación para Rojas es algo extraña, pues en el día a día no es lo que les hace entender de su trabajo: “Nunca se me acercó... sinceramente, me dejó un poco confundido”.

🇨🇴 Johan Rojas celebrando las dos asistencias en la victoria de #VascoDaGama pic.twitter.com/Kkevya5GKU — Pipe Sierra (@PSierraR) January 26, 2026

“No sé si es porque estoy haciendo las cosas bien o si simplemente no le caigo bien, pero siempre me decía que tenía talento, que tenía potencial”, agregó extrañado.

Defendiendo el trabajo que hace, Rojas sentenció: “Para mí pude ser un impacto menor y tal vez otro compañero puede tomarlo más personal. En mi parte, desde que llegué he trabajado al 100%, por eso me entregaron un número tan histórico como el ’10′. Es dependiendo de cómo trabajes todos los días, la entrega".

Intentando naturalizar los errores con la práctica del fútbol más allá de que sean de pasaporte colombiano, zanjó: “Errores vamos a tener todos, no solo los colombianos. Por ahí pueden decir que cometemos muchos errores por eso. Si no me equivocara, en este momento sería el mejor del mundo".

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Lejos de querer meterse el líos con su entrenador, entendió lo que quiso hacer al declarar así: “Estoy tranquilo, sé lo que doy, cómo me preparo. Como los futbolistas damos alguna declaración en caliente, creo que a los técnicos les pasa igual, pero todo está bien“.

Entre Rojas y Carlos Gómez hubo una conversación entre colombianos donde lamentaron las palabras con las que se les dirigió de manera indirecta Renato Gaúcho.

Carlos Andrés Gómez, de Vasco da Gama y Selección Colombia Foto: Getty Images

“En sí, lo que hablamos con Andrés, sí ha sido un impacto demasiado duro por las cosas que dijo, porque hubiese sido diferente con otro tipo de declaraciones”, puntualizó.

“Es tomar las cosas con profesionalismo, no es algo tan grave para nosotros porque sabemos lo que entregamos al equipo”, reflexionó en busca de no entrar en controversias, sino en mejorar para el futuro.