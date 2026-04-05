Hay ruido en Colombia tras las ácidas declaraciones de Renato Gaúcho, entrenador brasileño que actualmente dirige al Vasco Da Gama. El estratega de 63 años apuntó fuerte sobre el desempeño del futbolista cafetero en cancha.

Aunque Renato habló del futbolista colombiano en general, los focos de la prensa apuntan a Marino Hinestroza, uno de los cafeteros que se desempeña en Vasco. La adaptación del joven atacante de 23 años ha sido tema controversial en Brasil.

Renato Gaúcho, entrenador de Vasco da Gama donde dirige a cuatro colombianos. Foto: Getty Images

Renato Gaúcho: “Cometen muchos errores”

Renato habló de los futbolistas colombianos, y su nivel, luego del partido donde Vasco Da Gama perdió en casa por 2-1 ante Botafogo. Fue el pasado sábado 4 de abril de 2026 en el estadio São Januário.

“De lo que más hablo, sobre todo porque yo mismo fui delantero, es de que tengan la serenidad necesaria para tomar las mejores decisiones. La desesperación cerca del área siempre viene del rival. Tenemos cuatro colombianos en el equipo y siempre intento corregirlos. Y cometen muchos errores. Es mi trabajo, pero me falta tiempo. No puedo corregirlos al 100% de la noche a la mañana. Y está el problema de la adaptación”, soltó Renato, en declaraciones recogidas por As Colombia.

Luego, agregó: “Cuando estaba en Gremio y me ofrecieron jugadores colombianos y ecuatorianos, me gustaban, pero solo les di luz verde para que se incorporaran cuando se habían adaptado al fútbol brasileño. Los jugadores colombianos y ecuatorianos necesitan mucho tiempo para adaptarse al fútbol brasileño”, no sin agregar que la diferencia entre el fútbol brasileño y colombiano “es enorme”.

Renato Gaúcho aponta dificuldade de treinar colombianos no Brasil:



“Quando eu estava no Grêmio ou outros clubes, quando me ofereciam jogadores colombianos ou equatorianos, que eu gosto deles, eu só dava aval para trazer no momento em que estavam adaptados ao futebol brasileiro.… pic.twitter.com/miqjfvYArr — Futmais | Menino Fut (@futtmais) April 5, 2026

Ahí es donde no solo Marino Hinestroza entra en la ecuación de la polémica. Si bien es el principal señalado, debido a la expectativa que generó en su llegada a Vasco, procedente de Atlético Nacional, hay otros cafeteros que tienen los ojos encima.

Renato Gaúcho se equivoca al exponer públicamente a Marino Hinestroza. Un entrenador no debería trasladar así su frustración al jugador.



Pero el fondo no debería sorprender. Su relanzamiento en Colombia elevó narrativa y valor, sí, pero sus antecedentes en Liga @LigaBBVAMX y… — El VAR de la prensa (@VARPrensa) April 5, 2026

🇧🇷 Lo quiso #Boca, fue tapa de Olé, y su DT lo destrozó en conferencia de prensa 😱 ¿Qué pasó? https://t.co/s7pBWuJwH9 — Diario Olé (@DiarioOle) April 5, 2026

⚠️🇧🇷🇨🇴 Renato Gaúcho, DT de Vasco, sobre la adaptación de Marino Hinestroza y lo DIFÍCIL que es entrenar a jugadores COLOMBIANOS en Brasil:



“Tenemos cuatro colombianos en el grupo. Intento corregirlos. COMETEN MUCHOS ERRORES. Es mi trabajo, pero me falta tiempo, no puedo… pic.twitter.com/q70zoICx1X — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 5, 2026

Carlos Cuesta, Johan Rojas, Andrés Gómez y Marino Hinestroza arman la lista de los cuatro colombianos que actualmente se desempeñan en Vasco da Gama. De hecho, algunos han integrado llamado a Selección Colombia.

Carlos Andrés Gómez (primero de derecha a izquierda) otro de los colombianos al servicio de Vasco da Gama. Foto: Getty Images

“Es difícil jugar cada tres días y corregir todo de los jugadores. Se ve que muchas veces toman decisiones equivocadas porque juegan así en Colombia o Ecuador. Intento corregirlos, pero se trata de adaptación, no sucede de la noche a la mañana. Mientras tanto, puedes estar seguro de que cometerán ese tipo de error, por mucho que los corrijamos”, sentenció Renato en su discurso, levantando todo tipo de comentarios en redes sociales.