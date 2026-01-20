Deportes

La cifra exacta que pagará Vasco da Gama por Marino Hinestroza: supera de lejos a Boca Juniors

Atlético Nacional hizo respetar su palabra y cerró un negocio redondo por el extremo vallecaucano de 23 años.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
20 de enero de 2026, 3:53 p. m.
Marino Hinestroza celebrando un gol con Atlético Nacional.
Marino Hinestroza celebrando un gol con Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial

Atlético Nacional dejó viendo un chispero a Boca Juniors y se decidió por la oferta de Vasco da Gama, equipo brasileño que está a pocos detalles de anunciar el fichaje de Marino Hinestroza.

El ‘Gigante de Colina’ no solo mejoró las condiciones para concretar el negocio, sino que subió la cifra multimillonaria que le entra a Nacional.

La reacción de la prensa argentina tras el golpazo de Vasco a Boca Juniors por el fichaje de Marino Hinestroza

La dirigencia del cuadro verdolaga solo venderá el 80 % de los derechos de Marino y recibirá un total de 6 millones de dólares. Sumado a eso, conserva el 20 % para una futura venta.

El extremo vallecaucano estaba ilusionado con la posibilidad de jugar en La Bombonera, pero las diferencias económicas con Boca hicieron insostenible su llegada.

Deportes

Atrevido mensaje para Néstor Lorenzo: Dayro Moreno es la razón y el Mundial 2026 en juego

Deportes

Inesperada salida en el Junior de Barranquilla: a última hora no lo inscribieron y se va

Deportes

Outfit de Naomi Osaka fue tendencia mundial en el Australian Open: reveló la sentida razón para usarlo

Deportes

Es un hecho lo de Daniel Muñoz: DT en Crystal Palace confirmó noticia que retumba en Colombia

Ciclismo

Se definió la primera carrera de Nairo Quintana en 2026: confirman la fecha de su debut

Deportes

Juan Carlos Osorio se corona campeón tras 12 años de sequía y saca pecho: “Quiero festejar”

Deportes

Se agotó la paciencia con Hernán Torres: revelan el ultimátum que le cayó en Millonarios

Deportes

La reacción de la prensa argentina tras el golpazo de Vasco a Boca Juniors por el fichaje de Marino Hinestroza

Deportes

Vuelco al fichaje de Marino Hinestroza: no iría a Boca Juniors y estaría firmando por este club

Deportes

Técnico de Boca Juniors revela por qué no han presentado a Marino Hinestroza: dio su versión

Atlético Nacional aprovechó las dudas para retener a Marino y negociar con Vasco da Gama, aún cuando ya habían dado su palabra al cuadro xeneize.

Marino Hinestroza deja una fortuna en las arcas de Atlético Nacional.
Marino Hinestroza deja una fortuna en las arcas de Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial

Boca, con las manos vacías

Boca Juniors pensaba concretar el fichaje por 5 millones de euros y ya tenía la respuesta positiva por parte de Nacional, pero a última hora le cambió las condiciones al jugador echando al traste todos los avances.

Vasco da Gama estuvo pendiente de la situación y consultó si había alguna posibilidad de entrometerse.

Fue ahí cuando Atlético Nacional abrió la puerta a nuevas ofertas, entendiendo que el conjunto carioca estaba dispuesto a subir las cifras.

Se acabó la novela de Alfredo Morelos: definió su equipo y firma contrato por tres años

Justo cuando la dirigencia de Boca estaba haciendo presión para contratar a Marino bajo sus condiciones, Nacional hizo caer el negocio y avisó que tenían otro interesado sobre la mesa.

Vasco da Gama, a falta de pequeños detalles, se queda con Hinestroza y cierra una de las novelas más largas en el presente mercado de fichajes.

Marino Hinestroza ya no jugará en la liga argentina y se muda con su talento al Brasileirão. Sumado a eso podría reencontrarse en el camino con Atlético Nacional, en la disputa de la Copa Sudamericana 2026.

Lista de colombianos en Vasco da Gama

El vallecaucano se sumará a la larga lista de colombianos que han pasado por Vasco da Gama, entre ellos Fredy Guarín, Oswaldo Henríquez, Manga Escobar y Duvier Riascos.

Actualmente, hay tres colombianos en la nómina del ‘Gigante de Colina’: el defensor central Carlos Cuesta, el volante Johan Rojas y el extremo Carlos Andrés Gómez.

Los jugadores nacidos en Colombia son muy apetecidos en el fútbol brasileño, donde recientemente marcaron historia con nombres como pasó con Jhon Arias en Fluminense o Richard Ríos en Palmeiras.

Vasco da Gama es uno de los clubes tradicionales del Brasileirão, aunque su palmarés se reduce a cuatro títulos de la liga local, una Copa de Brasil y una Copa Libertadores.

Más de Deportes

Luxembourg, Luxembourg - November 14: David Raum of Germany, Joshua Kimmich of Germany and Florian Wirtz of Germany gestures during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Luxembourg and Germany at Stade de Luxembourg on November 14, 2025 in Luxembourg, Luxembourg. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Comunicado oficial de Alemania sobre su posible retiro del Mundial 2026: esto dice el gobierno

Néstor Lorenzo y el dilema de llevar a Dayro Moreno al Mundial 2026

Atrevido mensaje para Néstor Lorenzo: Dayro Moreno es la razón y el Mundial 2026 en juego

Junior de Barranquilla vuelve al mercado de fichajes por otro central.

Inesperada salida en el Junior de Barranquilla: a última hora no lo inscribieron y se va

Marino Hinestroza celebrando un gol con Atlético Nacional.

La cifra exacta que pagará Vasco da Gama por Marino Hinestroza: supera de lejos a Boca Juniors

Outfit tendencia de Naomi Osaka en el Australian Open 2026

Outfit de Naomi Osaka fue tendencia mundial en el Australian Open: reveló la sentida razón para usarlo

Daniel Muñoz sufrió lesión en Crystal Palace que lo alejó todo diciembre y buena parte de enero de 2026

Es un hecho lo de Daniel Muñoz: DT en Crystal Palace confirmó noticia que retumba en Colombia

Movistar Team�s Colombian rider Nairo Quintana looks on from the sign-in podium ahead of the 119th edition of the Giro di Lombardia (Tour of Lombardy), a 238km cycling race from Como to Bergamo on October 11, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Se definió la primera carrera de Nairo Quintana en 2026: confirman la fecha de su debut

Juan Carlos Osorio levantando el título de la Super Copa Grão-Pará

Juan Carlos Osorio se corona campeón tras 12 años de sequía y saca pecho: “Quiero festejar”

Hernán Torres, director técnico de Millonarios FC

Se agotó la paciencia con Hernán Torres: revelan el ultimátum que le cayó en Millonarios

Leonardo Uranga, el periodista que le dio con todo a Juan Fernando Quintero.

Periodista argentino ninguneó a Juan Fernando Quintero y levantó tierrero: “Me dio vergüenza ajena”

Noticias Destacadas