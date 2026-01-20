Atlético Nacional dejó viendo un chispero a Boca Juniors y se decidió por la oferta de Vasco da Gama, equipo brasileño que está a pocos detalles de anunciar el fichaje de Marino Hinestroza.

El ‘Gigante de Colina’ no solo mejoró las condiciones para concretar el negocio, sino que subió la cifra multimillonaria que le entra a Nacional.

La reacción de la prensa argentina tras el golpazo de Vasco a Boca Juniors por el fichaje de Marino Hinestroza

La dirigencia del cuadro verdolaga solo venderá el 80 % de los derechos de Marino y recibirá un total de 6 millones de dólares. Sumado a eso, conserva el 20 % para una futura venta.

El extremo vallecaucano estaba ilusionado con la posibilidad de jugar en La Bombonera, pero las diferencias económicas con Boca hicieron insostenible su llegada.

Atlético Nacional aprovechó las dudas para retener a Marino y negociar con Vasco da Gama, aún cuando ya habían dado su palabra al cuadro xeneize.

Marino Hinestroza deja una fortuna en las arcas de Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial

Boca, con las manos vacías

Boca Juniors pensaba concretar el fichaje por 5 millones de euros y ya tenía la respuesta positiva por parte de Nacional, pero a última hora le cambió las condiciones al jugador echando al traste todos los avances.

Vasco da Gama estuvo pendiente de la situación y consultó si había alguna posibilidad de entrometerse.

Fue ahí cuando Atlético Nacional abrió la puerta a nuevas ofertas, entendiendo que el conjunto carioca estaba dispuesto a subir las cifras.

Se acabó la novela de Alfredo Morelos: definió su equipo y firma contrato por tres años

Justo cuando la dirigencia de Boca estaba haciendo presión para contratar a Marino bajo sus condiciones, Nacional hizo caer el negocio y avisó que tenían otro interesado sobre la mesa.

Vasco da Gama, a falta de pequeños detalles, se queda con Hinestroza y cierra una de las novelas más largas en el presente mercado de fichajes.

Marino Hinestroza ya no jugará en la liga argentina y se muda con su talento al Brasileirão. Sumado a eso podría reencontrarse en el camino con Atlético Nacional, en la disputa de la Copa Sudamericana 2026.

Lista de colombianos en Vasco da Gama

El vallecaucano se sumará a la larga lista de colombianos que han pasado por Vasco da Gama, entre ellos Fredy Guarín, Oswaldo Henríquez, Manga Escobar y Duvier Riascos.

Actualmente, hay tres colombianos en la nómina del ‘Gigante de Colina’: el defensor central Carlos Cuesta, el volante Johan Rojas y el extremo Carlos Andrés Gómez.

Los jugadores nacidos en Colombia son muy apetecidos en el fútbol brasileño, donde recientemente marcaron historia con nombres como pasó con Jhon Arias en Fluminense o Richard Ríos en Palmeiras.

Vasco da Gama es uno de los clubes tradicionales del Brasileirão, aunque su palmarés se reduce a cuatro títulos de la liga local, una Copa de Brasil y una Copa Libertadores.