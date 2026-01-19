Deportes

Se acabó la novela de Alfredo Morelos: definió su equipo y firma contrato por tres años

El delantero cordobés, figura de la Liga BetPlay en 2025, vuelve a las canchas con un vínculo laboral de largo plazo.

Redacción Deportes
19 de enero de 2026, 6:14 p. m.
Alfredo Morelos está de regreso en los entrenamientos con Atlético Nacional.
Alfredo Morelos está de regreso en los entrenamientos con Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial

Alfredo Morelos está de regreso en los entrenamientos con Atlético Nacional. Después de tanto esperar, el búfalo vuelve a casa y lo hará con un contrato por tres años.

El acuerdo entre las partes estaba listo desde hace tiempo; sin embargo, faltaba resolver la situación con Santos de Brasil para evitar posibles líos legales ante la FIFA.

Técnico de Boca Juniors revela por qué no han presentado a Marino Hinestroza: dio su versión

Morelos estuvo entrenando por su cuenta en Medellín y ahora solo le falta reunir la documentación necesaria para ser inscrito ante la Dimayor.

De hecho, el delantero cordobés estuvo el fin de semana en el Estadio Atanasio Girardot y alentó como hincha a sus compañeros de equipo en la victoria sobre Boyacá Chicó.

Dairon Asprilla fue su reemplazo en el frente de ataque, pero los goles llegaron por medio de Andrés Sarmiento, Edwin Cardona, William Tesillo y Juan Bauzá.

Los detalles del negocio

Cabe recordar que Morelos tenía contrato con Santos y por eso estaba embolatada su renovación; sin embargo, el jugador alegó salarios adeudados para poder negociar por su cuenta con Atlético Nacional.

“Según lo que tengo entendido, la negociación fue directa con el jugador. Morelos y su agente de representación tienen que entrar a pelear el tema de los sueldos que no le cumplían. El caso se llevó a la FIFA”, explicó la periodista Pilar Velásquez en Clásico Paisa.

Lo único que falta para volver a ver a Alfredo Morelos es que quede inscrito en la planilla con todos los documentos en orden. “Santos tiene que mandar un papel que libera al jugador para que Morelos pueda jugar en Atlético Nacional”, señaló.

Retorno de lujo en Atlético Nacional: el club confirmó a crack que tendrá a disposición

Lo cierto es que la novela ya llegó a su final. “Nacional ya tiene todo listo con el jugador, el nuevo contrato ya está listo y serán tres años más”, completó Velásquez.

El búfalo viene haciendo trabajos individuales de readaptación, teniendo en cuenta que se perdió la pretemporada y llega cuando el torneo ya está iniciado. El cuerpo técnico hará todo lo posible para ponerlo en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros, momento en el que ya podrá regresar al once inicialista como lo venía haciendo el año pasado.

Alfredo Morelos durante el partido contra Águilas Doradas.
Alfredo Morelos durante el partido contra Águilas Doradas. Foto: Colprensa

¿Otro goleador o se queda Emilio?

Morelos es una parte fundamental para el esquema ofensivo de Diego Arias, quien estaba cruzando los dedos para que la negociación se concluyera exitosamente.

Cabe recordar que Atlético Nacional perdió a Facundo Batista en el mercado de fichajes y ahora mismo su único delantero es Dairon Asprilla. La idea de la dirigencia era traer otro goleador para pelearle el puesto a Morelos, sin embargo, los candidatos se han ido cayendo con el paso de los días.

La otra opción es mantener al canterano Emilio Aristizabal y darle la oportunidad de pelear por un puesto en todas las competencias que se aproximan. Además de la Liga BetPlay, el cuadro verdolaga disputará la fase preliminar de la Copa Sudamericana contra Millonarios.

