Deportes

Se le cayó otro delantero a Atlético Nacional: firmará en Europa por 1.2 millones de dólares

Faltando pocas horas para el inicio de la Liga BetPlay, el cuadro verdolaga sigue sin concretar la llegada de su nuevo goleador.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

16 de enero de 2026, 5:56 p. m.
Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional.
Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional. Foto: @nacionaloficial

Deportivo Pasto no aceptó la segunda oferta de Atlético Nacional por el delantero Yoshan Valois y definió su futuro rumbo al fútbol europeo.

El cuadro verdolaga tendrá que seguir en la búsqueda de un nuevo goleador que pueda competirle a Alfredo Morelos y cubra el puesto libre que dejó el uruguayo Facundo Batista.

Salida confirmada en Atlético Nacional: delantero se va para Europa y conservan el 30 %

Valois era el principal candidato para la junta directiva, sin embargo, querían convencer al Pasto con una propuesta de préstamo con opción de compra.

El conjunto volcánico se paró en la raya y solo aceptó la salida de su goleador por la compra definitiva del pase.

Deportes

Grave problema para Dimayor en pleno comienzo de la Liga: posible cambio de sede y se teme un aplazamiento

Deportes

Manchester City tomó una decisión final sobre Jhon Lucumí: se confirmó el millonario desenlace

Deportes

Ter Stegen se despide del Barcelona y confirman su nuevo equipo: “Acuerdo inminente”

Deportes

La millonada que recibe Millonarios por la venta de Nicolás Arévalo al fútbol de Europa: se frota las manos

Deportes

Manchester United vs. Manchester City: canal y hora del partido estelar por la Premier League

Deportes

Director deportivo del Bayern le puso el apodo perfecto a Luis Díaz y lo comparó con Ribéry: Elogio total

Deportes

Alfredo Arias revela el problema con el que llegó Luis Fernando Muriel: “Le hicimos análisis”

Deportes

Canterano de Atlético Nacional seguirá su carrera en tradicional club de Inglaterra: Sueña con el Mundial 2026

Deportes

Riquelme dio su veredicto por el fichaje de Marino Hinestroza a Boca Juniors: así reaccionó

Deportes

Salida confirmada en Atlético Nacional: delantero se va para Europa y conservan el 30 %

"Yoshan Valois (21) está a mínimos detalles de convertirse en nuevo jugador del Akhmat Grozny, equipo de primera división de Rusia", informó el periodista nariñense Sebastián Hurtado.

Hurtado confirmó que “la oferta de compra es por 1.2 millones de dólares, cifra que supera ampliamente los USD 150.000 correspondientes al préstamo que pretendía”.

En este acuerdo, Deportivo Pasto conserva el 20 % de una futura venta. La ilusión del presidente Óscar Casabón es que se valorice con este salto a Europa y pueda seguirles dando beneficios económicos en los próximos años.

“Los clubes ya intercambian documentación” para concretar los detalles finales de la negociación.

Yoshan Valois fue uno de los jugadores revelación del fútbol profesional colombiano en el segundo semestre del año pasado.

Alfredo Arias revela el problema con el que llegó Luis Fernando Muriel: “Le hicimos análisis”

Con el Deportivo Pasto jugó 20 partidos en la Liga BetPlay y marcó una decena de goles. Valois también tuvo experiencia en el Inter de Palmira de la segunda división y en el Zamora de Venezuela, antes de aterrizar en el Estadio Libertad.

El atacante nacido en Chocó había despertado el interés de otros equipos como Millonarios y Junior de Barranquilla, pero su alto valor hizo imposible que pudieran negociar.

Atlético Nacional se jugó su carta por la vía del préstamo con opción de compra, oferta que no colmó las expectativas en la dirigencia del Deportivo Pasto. Los verdolagas aumentaron el dinero sobre la mesa; sin embargo, quedaron muy lejos de lo ofrecido por Akhmat Grozny.

Atlético Nacional sigue moviéndose en el mercado de fichajes para 2026.
Atlético Nacional sigue moviéndose en el mercado de fichajes para 2026. Foto: Colprensa

Así va el mercado de fichajes de Atlético Nacional

El ‘Rey de Copas’ lleva solo tres fichajes confirmados en esta ventana de mercado: el lateral argentino Milton Casco, el extremo Nicolás Rodríguez y el arquero Kevin Cataño.

El resto de incorporaciones fueron jugadores que regresaron de préstamo en otros clubes, como es el caso de Samuel Velásquez, Jayder Asprilla y Emilio Aristizábal, entre otros.

Ahora mismo existen versiones sobre la llegada del extremo venezolano Eduard Bello, que llegaría a cubrir el lugar de Marino Hinestroza.

En la zona de atacantes hay dos posibilidades: seguir buscando un fichaje en los últimos días del mercado o darle la confianza a Emilio para que sea suplente de Morelos en el primer semestre.

Más de Deportes

Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional

Se le cayó otro delantero a Atlético Nacional: firmará en Europa por 1.2 millones de dólares

Atlético Nacional cayó frente a Águilas Doradas en Rionegro

Grave problema para Dimayor en pleno comienzo de la Liga: posible cambio de sede y se teme un aplazamiento

Se derrumbó el sueño de Jhon Jáner Lucumí de llegar al Manchester City.

Manchester City tomó una decisión final sobre Jhon Lucumí: se confirmó el millonario desenlace

JEDDAH, SAUDI ARABIA - JANUARY 11: Goalkeeper Marc-André ter Stegen of FC Barcelona warming up prior to the Spanish Super Cup Final match between FC Barcelona and Real Madrid CF at King Abdullah Sports City Hall Stadium on January 11, 2026 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Maciej Rogowski/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Ter Stegen se despide del Barcelona y confirman su nuevo equipo: “Acuerdo inminente”

Bogotá. Agosto 23 de 2025. Millonarios enfrenta a Junior, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 8, en el Estadio Nemecio Camacho El Campin. (Colprensa - Lina Gasca).

La millonada que recibe Millonarios por la venta de Nicolás Arévalo al fútbol de Europa: se frota las manos

MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 14: Phil Foden of Manchester City battles for possession with Bruno Fernandes of Manchester United during the Premier League match between Manchester City and Manchester United at Etihad Stadium on September 14, 2025 in Manchester, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Manchester United vs. Manchester City: canal y hora del partido estelar por la Premier League

Luis Díaz y Franck Ribéry.

Director deportivo del Bayern le puso el apodo perfecto a Luis Díaz y lo comparó con Ribéry: Elogio total

Luis Fernando Muriel está en duda para debutar contra Deportes Tolima en la Liga BetPlay.

Alfredo Arias revela el problema con el que llegó Luis Fernando Muriel: “Le hicimos análisis”

Luis Díaz estrena compañero en el ataque y debutará este sábado ante Leipzig.

Regreso de lujo en el Bayern Múnich: Vincent Kompany confirmó al nuevo socio de Luis Díaz

Teófilo Gutiérrez entró pisando fuerte a la cancha del Metropolitano.

Revelan qué le dijo Teófilo Gutiérrez a Hugo Rodallega: el insulto salió a la luz

Noticias Destacadas