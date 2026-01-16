Se le cayó otro delantero a Atlético Nacional: firmará en Europa por 1.2 millones de dólares

Deportivo Pasto no aceptó la segunda oferta de Atlético Nacional por el delantero Yoshan Valois y definió su futuro rumbo al fútbol europeo.

El cuadro verdolaga tendrá que seguir en la búsqueda de un nuevo goleador que pueda competirle a Alfredo Morelos y cubra el puesto libre que dejó el uruguayo Facundo Batista.

Salida confirmada en Atlético Nacional: delantero se va para Europa y conservan el 30 %

Valois era el principal candidato para la junta directiva, sin embargo, querían convencer al Pasto con una propuesta de préstamo con opción de compra.

El conjunto volcánico se paró en la raya y solo aceptó la salida de su goleador por la compra definitiva del pase.

"Yoshan Valois (21) está a mínimos detalles de convertirse en nuevo jugador del Akhmat Grozny, equipo de primera división de Rusia", informó el periodista nariñense Sebastián Hurtado.

Hurtado confirmó que “la oferta de compra es por 1.2 millones de dólares, cifra que supera ampliamente los USD 150.000 correspondientes al préstamo que pretendía”.

En este acuerdo, Deportivo Pasto conserva el 20 % de una futura venta. La ilusión del presidente Óscar Casabón es que se valorice con este salto a Europa y pueda seguirles dando beneficios económicos en los próximos años.

“Los clubes ya intercambian documentación” para concretar los detalles finales de la negociación.

Yoshan Valois fue uno de los jugadores revelación del fútbol profesional colombiano en el segundo semestre del año pasado.

Con el Deportivo Pasto jugó 20 partidos en la Liga BetPlay y marcó una decena de goles. Valois también tuvo experiencia en el Inter de Palmira de la segunda división y en el Zamora de Venezuela, antes de aterrizar en el Estadio Libertad.

El atacante nacido en Chocó había despertado el interés de otros equipos como Millonarios y Junior de Barranquilla, pero su alto valor hizo imposible que pudieran negociar.

Atlético Nacional se jugó su carta por la vía del préstamo con opción de compra, oferta que no colmó las expectativas en la dirigencia del Deportivo Pasto. Los verdolagas aumentaron el dinero sobre la mesa; sin embargo, quedaron muy lejos de lo ofrecido por Akhmat Grozny.

Atlético Nacional sigue moviéndose en el mercado de fichajes para 2026. Foto: Colprensa

Así va el mercado de fichajes de Atlético Nacional

El ‘Rey de Copas’ lleva solo tres fichajes confirmados en esta ventana de mercado: el lateral argentino Milton Casco, el extremo Nicolás Rodríguez y el arquero Kevin Cataño.

El resto de incorporaciones fueron jugadores que regresaron de préstamo en otros clubes, como es el caso de Samuel Velásquez, Jayder Asprilla y Emilio Aristizábal, entre otros.

Ahora mismo existen versiones sobre la llegada del extremo venezolano Eduard Bello, que llegaría a cubrir el lugar de Marino Hinestroza.

En la zona de atacantes hay dos posibilidades: seguir buscando un fichaje en los últimos días del mercado o darle la confianza a Emilio para que sea suplente de Morelos en el primer semestre.