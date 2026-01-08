Los tres goleadores que suenan para llegar a Atlético Nacional: dos colombianos y un argentino

Deportes

El cuadro verdolaga le busca competencia a Alfredo Morelos, tras la salida del uruguayo Facundo Batista a Peñarol.

8 de enero de 2026, 4:47 p. m.
Atlético Nacional busca delantero para ponerle fin a su mercado de fichajes.
Atlético Nacional busca delantero para ponerle fin a su mercado de fichajes. Foto: Colprensa

Atlético Nacional desistió de las negociaciones por Luis Fernando Muriel y asumió que su futuro estará en el Junior de Barranquilla. Ahora la búsqueda de delantero pasa por otros horizontes, pues la intención es encontrarle una competencia directa a Alfredo Morelos.

La lista de candidatos ha sido variada durante todo el mercado de fichajes. Al principio sonaron nombres desde el exterior, pero el último nombre es un talento revelación del Deportivo Pasto.

El cuadro verdolaga todavía tiene tiempo de sobra para elegir el mejor candidato, aunque lo ideal para el cuerpo técnico de Diego Arias sería contar con el plantel completo antes de empezar formalmente la temporada en la Liga BetPlay.

Cabe recordar que el principal objetivo del semestre. clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, está todavía lejos en el calendario. El duelo contra Millonarios está programado para el mes de marzo, partido que definirá el rumbo de la temporada.

Los candidatos de Atlético Nacional

En la lista de candidatos hay tres nombres que siguen con posibilidades de sumarse a Atlético Nacional y estarían en la carpeta de la dirección deportiva.

Yoshan Valois (Deportivo Pasto)

El último en sumarse a esta lista es Yoshan Valois, delantero del Deportivo Pasto, que explotó el semestre pasado y despertó interés en varios equipos del fútbol profesional colombiano.

Valois disputó 19 partidos en el ‘todos contra todos’ y marcó una decena de goles. Pasto ha recibido llamadas por el delantero de 21 años, sin embargo, ninguna propuesta ha llegado a colmar las expectativas.

Atlético Nacional estaría por enviar una nueva oferta de préstamo con opción de compra por los servicios del atacante nacido en Itsmina (Chocó) que surgió como profesional en la cantera de Internacional de Palmira.

Enzo Copetti (Rosario Central, ARG)

El otro nombre que dividió opiniones entre la hinchada de Atlético Nacional es el argentino Enzo Copetti, que pertenece a Rosario Central de Argentina y todavía no tiene definido su futuro.

La dirigencia del conjunto rosarino le está buscando equipo y entre los interesados estaría el cuadro verdolaga.

El problema es que Copetti tiene un salario alto para el fútbol colombiano y, sumado a eso, viene para pelear el puesto con un titular indiscutible como Alfredo Morelos.

A sus 29 años de edad ha pasado por equipos importantes del continente como Racing Club, equipo con el que marcó 31 goles en 96 partidos.

Jeison Medina (Liga de Quito, ECU)

El tercer nombre de la lista se ha ido apagando con el paso de los días. Aunque Jeison Medina manifestó que su deseo es jugar en Atlético Nacional, no es una opción que convenza a los encargados de tomar decisiones.

Medina tiene contrato con Liga de Quito hasta mediados de 2028, otra de las razones que dificulta su llegada al cuadro antioqueño.

En Ecuador niegan que haya una oferta sobre la mesa por sus servicios, pero abren la puerta a negociar si Nacional llegara a tocar la puerta.

