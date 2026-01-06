Se supo paradero de Marino Hinestroza tras no presentarse a Atlético Nacional: foto lo confirmó

Marino Hinestroza hace dos días que no se presenta a sus obligaciones en Atlético Nacional, donde debía haber ya estado siendo parte de la pretemporada de cara a los torneos de 2026.

Si bien el extremo tenía hasta hace unos días un supuesto trato para irse a Boca Juniors de Argentina, unas cuestiones económicas en el negocio entre los dos clubes habrían alejado tal acuerdo y hoy día, todo estaría frenado.

Al seguir con un vínculo vigente con los verdolagas, lo que se preveía es que siguiera con estos hasta que se solucionase su situación.

Marino Hinestroza, delantero de Atlético Nacional. Foto: Colprensa

Juan David Londoño, periodista que cubre también el día a día de Nacional, fue quien visibilizó el incumplimiento de la figura por segundo día seguido.

“Pese a estar citado por Atlético Nacional para iniciar la pretemporada desde ayer, Marino Hinestroza aún no hace presencia en la sede deportiva de Guarne. Hoy volvió a faltar al entrenamiento sin entregar razones”, relató.

Figura de Atlético Nacional llegó al entrenamiento y lo mandaron para la casa; otro ni se presentó

Foto reveló su paradero

Ante la imposibilidad de saber por medio de Atlético Nacional del paradero del futbolista, en Medellín se ha filtrado una foto de Marino que el mismo jugador aceptó ser él, a pesar de no tener la mejor calidad a la hora de ser tomada.

Dicha imagen fue tomada por un aficionado, fue razón para que se hablase de Hinestroza. Este escribió y desmintió que estuviese teniendo actos de indisciplina: ”No estoy presionando para irme a Boca”, sentenció.

A su vez, el periodista Felipe Sierra puso otra información que daría contexto sobre lo que está pasando con el extremo con citaciones reciente a la Selección Colombia.

Agregando la imagen en cuestión, el comunicador aseveró que ”en la víspera de lo que será la venta de Marino Hinestroza (23) al exterior, con varios equipos interesados, el extremo fue visto por un hincha en un hotel de Medellín entrenando individualmente".

Se va de Atlético Nacional: bicampeón no sigue y hay desazón en hinchas al inicio de 2026

“Entre las partes involucradas, cuidan al jugador mientras se resuelve esta semana su futuro”, suma ante las múltiples versiones de un incumplimiento del futbolista de su contrato con Atlético Nacional.

Unos minutos antes, el mismo Marino sacó otra publicación a través de las historias de su cuenta de Instagram. Allí puso una panorámica de la ciudad de Medellín, en la que no se divisaba con claridad la zona en la que estaba ubicado en el departamento de Antioquia.

Todo esto lo que hace es causar más revuelo en medio de tensiones que parecen existir por la no definición del futuro del atacante de 23 años.

Expuesto a sanciones en Nacional

Por no cumplir con sus obligaciones en Atlético Nacional, el club verde estaría pensando en algún tipo de sanción o castigo para el jugador que no cuenta con motivos para ausentarse del grupo.

Marino Hinestroza en la celebración de Atlético Nacional. Foto: David Jaramillo

A la par de esto, lo que se menciona es que de no salir lo de Boca, existen otros oncenos en Sudamérica interesados en quedarse con el delantero colombiano. Algunos de Brasil tienen interés, pero esperan por lo que será la definición del otro trato que parece seguir en curso a paso lento.