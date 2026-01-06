Deportes

Figura de Atlético Nacional llegó al entrenamiento y lo mandaron para la casa; otro ni se presentó

Siguen siendo numerosas las ausencias del cuadro verde en la pretemporada. Sobre quien fue devuelto a su domicilio salieron a la luz las razones del club para ello.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

6 de enero de 2026, 5:39 p. m.
Atlético Nacional no termina por completar su grupo de jugadores para la pretemporada de 2026
Atlético Nacional no termina por completar su grupo de jugadores para la pretemporada de 2026 Foto: @nacionaloficial

Desde el pasado lunes empezó en Guarne la pretemporada de Atlético Nacional para afrontar lo que serán los retos de 2026. Varios nombres nuevos estuvieron allí, pero también se registraron ausencias de figuras que tienen vínculo vigente con el verdolaga.

Entre los que no se presentaron están Marino Hinestroza, Alfredo Morelos y Juan Bauzá. Del primero y segundo, hay que decir que estos tienen cuestiones contractuales en definición para que sigan vinculados o, por el contrario, salgan del plantel.

Los dos titulares que no se presentaron a entrenamientos con Atlético Nacional: salió la lista

Del extranjero no se conocía razón para faltar. Este martes el argentino arribó a la Sede Deportiva, pero no le fue posible hacer la práctica a la par de sus compañeros. En redes sociales fue conocido el motivo por el que el volante fue devuelto a su domicilio.

De acuerdo a la información de Nacional Es Pasión: “Juan Bauzá se presentó hoy a pretemporada en Guarne, pero presentaba síntomas de gripa y de una lo devolvieron…”.

Asimismo, lo hizo dar a conocer el perfil Noticias del Verde, que conoce de la actualidad del conjunto verde por su cercanía a estos.

Juan Bauzá con la marca de Jhomier Guerrero en Junior vs. Nacional.
Juan Bauzá fue devuelvo a casa por un cuadro gripal que presentó en Atlético Nacional. Foto: Colprensa

“Juan Bauzá se presentó en la Sede Deportiva para iniciar la pretemporada, pero fue enviado de regreso a casa debido a un cuadro de gripa”, apuntaron.

Sobre la fecha prevista para que se dé la vuelta de Bauzá, estos no se atrevieron a emitir una fecha exacta: “El jugador retomará los entrenamientos una vez se encuentre recuperado”.

Atlético Nacional se hace con joya de 21 años avaluada en más de 1 millón de dólares

Sigue la rabieta de Hinestroza

Segundo día consecutivo en el que Marino Hinestroza no se presenta a sus obligaciones con Atlético Nacional. Aunque en días pasados se haya hablado de un supuesto acuerdo para que este fuese a Boca Juniors de Argentina, nada está firmado y le correspondería seguir cumpliendo con los verdes.

Si bien está el extremo en la obligación, su ausencia busca presionar para que el negocio entre las partes llegue a su fin de manera satisfactoria.

Marino Hinestroza, atacante de Atlético Nacional
Marino Hinestroza se hace del rogar en su vuelta a Atlético Nacional. Foto: Getty Images

Juan David Londoño, periodista que cubre también el día a día de Nacional, fue quien visibilizó el incumplimiento de la figura por segundo día seguido.

“Pese a estar citado por Atlético Nacional para iniciar la pretemporada desde ayer, Marino Hinestroza aún no hace presencia en la sede deportiva de Guarne. Hoy volvió a faltar al entrenamiento sin entregar razones”, relató.

Despidos oficiales en Nacional

Con un solo mensaje que salió a través de los medios digitales donde dijeron: “GRACIAS, por su entrega, profesionalismo y trabajo en equipo con el más campeón. ¡Éxitos en sus nuevos proyectos!“, el club despidió a cuatro jugadores.

Camilo Cándido, Billy Arce, Joan Castro y Facundo Batista para 2026 ya no hacen parte de manera oficial del conjunto paisa. Casi todos ya tienen definidos sus destinos, y solo resta saber lo que pasará con el volante ecuatoriano, quien ha sonado en las últimas horas para llegar a Independiente Santa Fe.

