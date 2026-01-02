Se va de Atlético Nacional: bicampeón no sigue y hay desazón en hinchas al inicio de 2026

Atlético Nacional ha decidido prescindir de los servicios de un campeón de Superliga y Copa durante 2025. Camilo Cándido, uruguayo, es quien parte de la plantilla, ya no estará en el año que está empezando.

Si bien el rendimiento del defensor fue bueno, la dirigencia no apostó de más por el jugador a través de una oferta para comprar los derechos o extender el vínculo con el equipo dueño (Cruz Azul, de México).

Camilo Cándido, defensor que saldrá de Atlético Nacional Foto: NurPhoto via Getty Images

Quien dio visibilidad a esta información fue el periodista Alexis Rodríguez, quien hizo la salvedad de que en La Máquina no hay espacio para el jugador; sin embargo, aun así fue requerido para definir su futuro.

“Camilo Cándido finalmente no continúa en Nacional y mañana viaja al DF para presentarse a la pretemporada con Cruz Azul (fue citado a pesar de que no hay cupo para extranjeros)”, explicó el comunicador.

Para que Cándido se quedara, era necesario que Nacional hiciera un esfuerzo económico. El conjunto verde lo hizo; no obstante, el valor ofrecido no satisfacía las pretensiones de Cruz Azul.

Adicional a esto, la contratación de otro lateral extranjero para Nacional, que provenía de River Plate, fue el puntapié final que supo Cándido para saber que el conjunto de Medellín ya no contaría con él.

“El 10 de diciembre, Nacional pasó una propuesta al club mexicano, pero no alcanzaba las pretensiones y, además, lo de Casco dejó clara la pretensión del Verde”, fue la cronología de lo sucedido, según Rodríguez.

“Cándido se quería quedar, pero el pasado martes se vio obligado a anunciarle a Nacional su partida”, completa sobre la manera en la que transcurrió la situación del dos veces campeón con Atlético Nacional.

Con un total de 57 partidos, donde logró marcar un gol y asistir en seis oportunidades, Camilo Cándido pone fin a su etapa en el balompié de Colombia. Dicha nación fue la cuarta en la que ha jugado este durante su carrera deportiva.

Nacional logra su prioridad en el mercado

Alfredo Morelos es el hombre gol de Atlético Nacional. Desde su llegada, le ha dado buenos réditos al equipo, aunque el club temía en cada mercado la posibilidad de su partida, debido a que Santos, de Brasil, era el dueño de sus derechos.

De cara a 2026, la idea era retenerlo. Versiones provenientes desde suelo brasileño hablaban del deseo de los santistas de que el goleador regresara y fuera tenido en cuenta en una delantera junto a Neymar.

Alfredo Morelos permanecerá en Atlético Nacional con contrato hasta 2028. Foto: Colprensa

Dicha chance puso tensión máxima, pero al inicio del año que ya corre, se pudo saber que Nacional logró un acuerdo para comprar un buen porcentaje del jugador que ha sido tendencia en Colombia.

Según lo indicado por el periodista Juan David Londoño, quien está informado de las novedades en el conjunto Verde, ya hubo un “acuerdo entre Atlético Nacional y Santos por Alfredo Morelos”.

Adicionalmente, el comunicador reveló otros detalles de la negociación, entre los que se destacan el porcentaje, el valor y la duración del contrato: “Compra del 60 % por 2.3 millones de dólares y contrato hasta 2028”.