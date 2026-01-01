Deportes

Ranking de futbolistas más costosos en Liga BetPlay: Nacional pasa por encima de Millonarios, Junior y América

El verde de Antioquia lidera el top con tres futbolistas suyos, mientras que Junior, América y Millonarios tratan de hacerle pelea con nombres reconocidos.

Redacción Deportes
1 de enero de 2026, 2:52 p. m.
Atlético Nacional tiene a los tres futbolistas más valiosos de la Liga BetPlay.
Atlético Nacional tiene a los tres futbolistas más valiosos de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa: Jairo Cassiani

La Liga BetPlay 2025 dejó valorizados a varios futbolistas que prestan sus servicios a los 20 equipos de primera división. Con el arranque de este 2026, varios de esos jugadores suenan para irse a otros clubes, y su valor en el mercado es bastante considerable.

Por eso, el portal web Transfermarkt hizo el ranking definitivo de los futbolistas más costosos en la Liga BetPlay. Atlético Nacional pasó por encima de rivales como Millonarios, Junior y América, teniendo a tres de sus jugadores en el podio.

Ranking de los futbolistas más costosos en Liga BetPlay

  1. Marino Hinestroza - Atlético Nacional: 4.8 millones de euros
  2. Alfredo Morelos - Atlético Nacional: 2.2 millones de euros
  3. Jorman Campuzano - Atlético Nacional: 2.2 millones de euros
  4. José Enamorado - Junior de Barranquilla: 1.8 millones de euros
  5. Dylan Borrero - América de Cali: 1.8 millones de euros
  6. Brayan León - Deportivo Independiente Medellín: 1.8 millones de euros
  7. Josen Escobar - América de Cali: 1.5 millones de euros
  8. Cristopher Fiermarin - Deportes Tolima: 1.5 millones de euros
  9. Andrés Llinás - Millonarios: 1.5 millones de euros
  10. Francisco Chaverra - Deportivo Independiente Medellín: 1.4 millones de euros
Bogotá. Marzo 04 de 2025. Fortaleza CEIF enfrenta a Atlético Nacional, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 7, en el estadio Nemesio Camacho El Campin. (Colprensa - Lina Gasca).
Marino Hinestroza, el atacante de Atlético Nacional, figura como el jugador más costoso de la Liga BetPlay. Foto: Lina Gasca

Atlético Nacional tiene a los tres futbolistas más caros de la Liga BetPlay

De hecho, los tres jugadores tienen pasado o presente en Selección Colombia: Marino Hinestroza, Alfredo Morelos y Jorman Campuzano. Estos son casi indispensables en el esquema táctico del verde de Antioquia.

Ahora bien, dos de esos tres futbolistas no tienen asegurada su continuidad en Atlético Nacional. A Marino Hinestroza lo vinculan como nuevo fichaje de Boca Juniors, mientras aún no se sabe si Alfredo Morelos, que tiene contrato con Santos de Brasil, va a seguir en el rey de copas.

José Enamorado, la joya de Junior que suena para llegar a Brasil

Y otro que está en el ranking de más valiosos, pero que podría abandonar dentro de poco tiempo la Liga BetPlay, es José David Enamorado. El atacante de 26 años viene de ser el héroe de Junior de Barranquilla en la obtención de la estrella 11, y eso le permite ser seguido de cerca por el fútbol extranjero.

Concretamente, desde la prensa brasileña vienen reportando que Gremio habría hecho un primer ofrecimiento a Junior por Enamorado. Después, uno de los periodistas cercanos al elenco tiburón, Juan Salvador, reveló que ese acercamiento fue rechazado.

José Enamorado fue la figura de la final de la Liga BetPlay 2025-II
José Enamorado fue el héroe de Junior en la obtención de la estrella 11. Foto: Colprensa

Se vienen semanas claves en cuanto al tema de los fichajes, y varios futbolistas colombianos, valiosos, podrían tomar rumbos distintos de cara al 2026.

