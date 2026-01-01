Deportes

Las tres virtudes con las que Óscar Córdoba califica el fichaje de Marino Hinestroza en Boca Juniors

Óscar Córdoba, una auténtica leyenda de Boca Juniors, se pronunció sobre el fichaje de Marino Hinestroza y sorprende en Argentina al describir al volante ofensivo.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

1 de enero de 2026, 9:52 p. m.
Óscar Córdoba, exarquero de Boca Juniors / Marino Hinestroza, volante de Nacional.
Óscar Córdoba, exarquero de Boca Juniors / Marino Hinestroza, volante de Nacional. Foto: Fotos: Colprensa

La novela continúa y por ahora hay mucha expectativa esperando el nuevo capítulo entre Boca Juniors y Atlético Nacional por Marino Hinestroza. Los dos intentos previos desde Argentina por el volante ofensivo fueron rechazados en Medellín y básicamente el equipo verde pide más dinero para hacer efectiva la transferencia.

El viaje de Marino Hinestroza está suspendido mientras se define si Boca Juniors acepta y alcanza la cifra de seis millones de dólares que desde Atlético Nacional están exigiendo.

Por ahora hay silencio absoluto en Argentina y antes del primer fin de semana de enero se espera la respuesta absoluta del Xeneize para firmar los documentos y el respectivo viaje desde la ciudad de Medellín.

Se cree que Boca Juniors está utilizando dos opciones para que sus finanzas no se vean afectadas. La primera es una posible baja del salario de Marino Hinestroza para lograr las cifras que pide Nacional. La otra es que la deuda que el verdolaga tiene por Jorman Campuzano de 850 mil dólares pueda meterse en la negociación por Marino. En Antioquia están exigiendo un millón más para cerrar el acuerdo.

Bogotá. Marzo 04 de 2025. Fortaleza CEIF enfrenta a Atlético Nacional, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 7, en el estadio Nemesio Camacho El Campin. (Colprensa - Lina Gasca).
Marino Hinestroza celebrando un gol contra Fortaleza en la Liga Betplay 2025 Foto: Lina Gasca

Mientras hay respuestas oficiales, algunas leyendas y periodistas en Argentina no se cansan de mencionar a Marino Hinestroza y evalúan su fichaje a Boca Juniors. Uno de los que se pronunció fue Óscar Córdoba, una leyenda del club y considerado el mejor arquero en la historia del Xeneize, con seis títulos en su haber (tres Ligas, dos Copas Libertadores y una Intercontinental).

La reacción de Óscar Córdoba al fichaje de Marino Hinestroza en Boca

En diálogo con ESPN, Óscar Córdoba fue consultado por Marino Hinestroza y no dudó en avalar su fichaje en Boca Juniors y usó varias etiquetas que le dan al volante ofensivo más poder en la junta directiva de Juan Román Riquelme.

CALI, COLOMBIA - APRIL 16: Former Colombian football player Oscar Cordoba speaks to the press as he arrives to the public wake for former football star Freddy Rincon at Estadio Pascual Guerrero on April 16, 2022 in Cali, Colombia. Freddy Rincon died aged 55 after suffering a traffic accident that had him hospitalized for four days. The city of Cali declared a three day mourning period. (Photo by Nelson Rios/Vizzor Image/Getty Images)
Óscar Córdoba, exarquero de la Selección Colombia y Boca Juniors. Foto: Getty Images

Lo primero es que Óscar Córdoba aseguró que Marino es irreverente. Además aclaró con contundencia que es el revulsivo que el equipo necesita en el frente de ataque. La otra virtud que destacó el exportero colombiano es que tiene cambio de ritmo en la cancha.

Eso sí, comentó que lo único que le falta a Hinestroza es entender la “filosofía” de Boca Juniors. En medio de las virtudes descritas, el volante de Nacional estaría cerca de lograr ese modo de ser que le acomode en el ‘Mundo Boca’, pues así como se le ha exaltado su talento, su irreverencia en el fútbol colombiano también ha sido fuertemente criticada por varios sectores del FPC.

