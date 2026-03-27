La selección Jamaica y Nueva Caledonia midieron fuerzas en México en el repechaje FIFA rumbo al Mundial 2026. Esta serie de partidos tuvo una gran reforma, que tiene que ver con la inscripción de 48 selecciones en un formato inédito, pues serán 12 grupos, dos clasificados de forma directa (24) y ocho mejores terceros para formar la ronda adicional.

De ahí se jugarán dieciseisavos de final y ya se le dará paso a los octavos. Pero, hasta ahora, la selección de Jamaica y Nueva Caledonia jugaron por un cupo para el partido final del repechaje e ingresar al Grupo K, donde encabeza Portugal de Cristiano Ronaldo, sigue Uzbekistán con Fabio Cannavaro como DT y la selección Colombia.

Falta por saber la selección que llegará desde el repechaje y ya Jamaica da un gran primer paso para lograr el sueño tras el triunfo en México. Los ’Reggae Boyz’ se impusieron por la mínima diferencia ante una Nueva Caledonia que no le fue suficiente con intentarlo. Ahora, el equipo centroamericano enfrentará a la RD Congo, que logró saltarse esta ronda por el buen lugar que ocupa en el ranking FIFA.

Jamaica vs. Nueva Caledonia. Foto: Getty Images

Un gol de Bailey Cadamarteri apenas en el minuto 23 le fue suficiente a Jamaica para abrir el marcador y poder administrar hasta el final del compromiso que se jugó en el estadio BBVA de Monterrey. Un rebote del portero dejó servido el remate para que el joven atacante del Wrexham de la segunda división de Inglaterra empujara la pelota.

Nueva Caledonia no pudo ante Jamaica

El partido le resultó más sencillo de lo que se creía a Jamaica, que, sin ser gran dominador, le alcanzó para aguantar la ventaja. La selección centroamericana guardó fuerzas pensando en el duro enfrentamiento que tendrá con los africanos la otra semana, no atacó más de lo previsto y prefirió refugiarse con el 1-0 a su favor.

Eso sí, a veces se veía que los oceánicos podían hacer daño, pero la realidad es que a Nueva Caledonia le costaba generar opciones claras de gol. Posesión de Jamaica, control de balón, rotación, avances para someter a la defensa rival y así los neocaledonios se fueron apagando, en una instancia que para ellos ya es un gran triunfo para su historia.

De esta manera, Jamaica se cita con la República Democrática del Congo en el partido definitivo para definir el clasificado en el Grupo K de la selección Colombia. Este juego se llevará a cabo el próximo 31 de marzo desde las 4:00 pm, hora colombiana, en el estadio Akron de Guadalajara.