Hora y canal para ver RD Congo vs. Jamaica: se define rival de Colombia en el grupo K del Mundial 2026

Mucho hay en juego durante este 31 de marzo, en lo que respecta al Mundial 2026. Para la Selección Colombia es un día clave, dado que sabrá cuál será el rival al que enfrente en la fecha 2 de la fase de grupos de la próxima Copa del Mundo.

En diciembre pasado se hizo el sorteo de la cita mundialista, quedando pendientes seis lugares por conocerse y que correspondían a las naciones que llegarían desde el repechaje europeo, así como el intercontinental.

Del duelo entre RD Congo o Jamaica saldrá el rival de Colombia para el grupo K del Mundial 2026 Foto: Getty Images

Al grupo K, que fue en el que quedó incluido Colombia junto a Uzbekistán y Portugal restaba sumarle cuál de los tres opcionados del repechaje llegaba (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo).

“Me muero”: Néstor Lorenzo lanzó campanazo por Luis Díaz a pocos meses del Mundial 2026

Qué canal pasa Bosnia vs. Italia, final del repechaje al Mundial 2026: hora para ver en vivo

Camino al grupo K de Colombia

En el primer partido del repechaje A, jugado en el estadio de Guadalajara, Jamaica venció 1-0 a la modesta Nueva Caledonia, ubicada en la posición número 150 del ranking de selecciones de la Fifa.

Bailey Cadamarteri, joven delantero de 20 años, hizo el gol que ilusiona a los Reggae Boyz con jugar su segundo Mundial después de haber participado en Francia 1998.

Jamaica superó a Nueva Caledonia y clasificó a la final del repechaje del Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

A la escuadra caribeña, al pasar de ronda, le quedaba el duelo de este martes ante República Democrática del Congo, que no aparece en las Copas del Mundo desde Alemania 1974, torneo en el que participó con el nombre de Zaire.

Para entender por completo la repesca que juega este martes sus finales, hay que saber que el minitorneo se jugó desde el pasado jueves y tiene dos fases.

Primero se daban las semifinales donde estaban Bolivia, Surinam, Jamaica y Nueva Caledonia. Allí se midieron los dos primeros con los últimos dos mencionados y salían los finalistas.

RD Congo está instalado de manera previa en la final del repechaje Foto: Getty Images

Irak y RD Congo, respectivamente, eran los que previamente estaban instalados en la final y solo tendrían que jugar un partido por ir al Mundial 2026.

¿Por qué? Fifa y la organización de la Copa del Mundo decidieron dar premio de cara al repechaje a las selecciones que mejor ubicadas hayan quedado de las confederaciones. Por ello es que los de Medio Oriente y África tuvieron un juego menos para ir a la cita orbital.

Hora y canal para ver en vivo

RD Congo vs. Jamaica

Final del repechaje intercontinental

Hora: 4:00 p. m.

Canal: Win Sports, DirecTV y Amazon Prime

Estadio: AKRON, Guadalajara, México

Los últimos seis cupos al Mundial 2026 por repechaje: hora y canal para ver las finales el martes

Quien pase de dichas dos naciones se medirá a Colombia en la fase de grupos en el marco de la fecha 2. Dicho partido está previsto para el 23 de junio próximo y podría ser el de la certificación de la clasificación.

Partidos de la Selección Colombia en el Mundial United 2026