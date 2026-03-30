“Me muero”: Néstor Lorenzo lanzó campanazo por Luis Díaz a pocos meses del Mundial 2026

A Néstor Lorenzo múltiples cuestiones le deben estar preocupando tras la doble fecha que jugó la Selección Colombia en marzo, como preparación al Mundial 2026.

Aunque se quieran rescatar puntos y no generar más mal ambiente, la realidad es que el equipo nacional se vio limitado, con un James Rodríguez sin ritmo y un Luis Díaz muy superior a los demás, pero con poco acompañamiento.

Luis Díaz vs. Francia en el amistoso de marzo de la fecha Fifa Foto: AP

El guajiro sería la única carta de real peligro si en pocos días iniciara la Copa del Mundo y, justo por eso, es que existe una preocupación al interior de la Tricolor en caso de que Díaz Marulanda llegue a lesionarse en su club, Bayern Múnich.

De ese temor habló en rueda de prensa el argentino, quien se negó a pensar en un escenario de esos: “Yo me muero si se me lesiona Lucho (Díaz) o cualquier jugador. Si se me lesiona, la responsabilidad sería mía”.

A su vez, explicó por qué dio tantos minutos a James, quien no se vio bien en el campo, y por qué exigió a Lucho, pese a la carga física acumulada por la temporada que viene realizando en Alemania.

DT de Francia dio veredicto de la Selección Colombia para el Mundial 2026 tras derrota en amistoso

“De parte del cuerpo técnico estaba todo planificado, cuántos minutos podía jugar James, Lucho… Queríamos terminar con todos ilesos (…)“, informó.

Sobre las derrotas vividas, no se sintió en la lona; por el contrario, cree que será impulso para mejorar: “Estoy con toda la fuerza y toda la fe para lo que viene; el grupo está muy bien, muy fuerte. Vamos a aprender de esto”.

Balance de Lorenzo tras la derrota

Hubo autocrítica de Néstor Lorenzo tras haber caído con Francia. En rueda de prensa aceptó que la Tricolor está “uno o dos escalones atrás”.

Y aunque duela, eso no es malo, es una realidad que hay que sobrellevar a 73 días del Mundial. Esta fue la oportunidad de probar lo que se mantendrá, lo que no y lo que puede llegar a necesitar ajustes.

Néstor Lorenzo, Amaranto Perea y parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia Foto: Getty Images

“El grupo es bastante parejo, hemos tenido la posibilidad de ver a muchos jugadores”, afirmó de los múltiples cambios que realizó en los dos partidos.

“Esto de jugar seguido nos ayudó también a cuidar a los muchachos y de esa manera vimos a otros muchachos que vienen haciendo las cosas bien en sus equipos”, añadió en medio de las conclusiones que sacaba.

En la primera mitad ante los franceses se sintió incómodo, pero le “gustó la cara del segundo tiempo. Nos llega el tercer gol por un error increíble de un chico que había hecho un gran partido”.

“Parecía un exjugador”: fuerte comentario de periodista argentino contra James Rodríguez

“Me gustó cómo terminó el equipo, pero el plan inicial reconozco que Francia fue superior (…) En todos los goles que nos hicieron hubo algún error o mala suerte; pero lo que es funcionamiento, hoy no estuvimos bien en el primer tiempo”, rescató tras la derrota por goleada.

Ahora, a la Tricolor se le vio más de un mes y medio sin juntarse, hasta el próximo 25 de mayo, cuando empezará la concentración formal en Medellín, de cara a afrontar el debut del Mundial 2026.