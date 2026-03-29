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La reacción de Luis Díaz tras la derrota ante Francia en Washington que preocupa en Colombia: “Mala suerte”

El extremo colombiano trató de dar un mensaje de positivismo tras las dos derrotas de la Selección.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

29 de marzo de 2026, 8:19 p. m.
Luis Díaz en rueda de prensa.
Luis Díaz en rueda de prensa. Foto: Pantallazo X

La Selección Colombia cierra una dolorosa gira por Estados Unidos y el panorama es preocupante. Dos derrotas ante rivales de jerarquía y de la élite de Europa, que expusieron grandes errores del equipo colombiano en plena recta final hacia el Mundial 2026. El mismo Luis Díaz, la máxima estrella de la ‘Tricolor’, pasó sin pena ni gloria con la camiseta amarilla este marzo.

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El revés de la Selección Colombia mostró un plan insuficiente de Néstor Lorenzo y las cosas salieron mal. El tema de los arqueros se deberá analizar con más profundidad, así como la zona defensiva, donde la dupla Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí se vio muy frágil e insegura ante Francia. El tándem de Richard Ríos con Jefferson Lerma se vio superado y a los atacantes se les dificultó crear peligro.

La conclusión es que Croacia y Francia no solo ganaron, sino que fueron superiores a la Selección Colombia en cada una de las líneas. Los croatas lograron anotar en los tiempos clave del juego, aprovechando errores y luego pudo administrar ante la imposibilidad de la Tricolor para generar peligro. A eso se suma el blooper de Luis Javier Suárez.

Colombia versus Francia partido preparatorio para el mundial 2026
Colombia versus Francia partido preparatorio para el mundial 2026 Foto: Federación Colombiana de Fútbol FCF

Luego, ante Francia, Daniel Muñoz, Jhon Arias y el mismo Luis Díaz comenzaron de gran manera el juego y tuvieron algunos destellos en la zona ofensiva. Lucho se veía con peligro cuando tenía la pelota, pero estaba lejos del arco y con poco relevo para crear opciones de gol. El guajiro tuvo un remate directo al arco que se fue desviado y fue en el control de los rebotes, donde encontraba espacios para crear. Fue de los mejores en medio del desastre tricolor.

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La demora era que Francia se acomodara en la cancha y ya con la Selección Colombia medida, cada posesión se hacía agresiva y eterna. Las transiciones rápidas, más los relevos y las coberturas dejaron contra las cuerdas la estrategia de Lorenzo y a Luis Díaz muy lejos de las opciones de gol.

“La verdad, te lo digo, con convicción, no estamos lejos, ya no estamos lejos. Todos, la mayoría, jugamos en Europa, en muy buenos equipos. Tenemos la misma calidad. Los detalles, corregir detalles, trabajar muchísimo de aquí en adelante, porque va a ser importante para el mundial. Seguiremos con esa convicción que hemos tenido durante el proceso porque, bueno, creo que hemos hecho un proceso increíble y la fe no se pierde. Trabajar, trabajar, que es lo que queda”, dijo Lucho en diálogo con Deportes RCN.

Asimismo, mandó un mensaje de aliento y resumió en que lo que pasó fue por “suerte”.

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“Son los detalles que marcan la diferencia en estos dos partidos; también tuvimos dos goles en contra, que la verdad, no se veían venir. Y es mala suerte, a veces no cuentas con eso y ahí el equipo con el gol anímico se te monta encima; teniendo jugadores de esta gran calidad como Francia, obviamente se te van arriba”, agregó el guajiro, que ya viaja a Múnich para comenzar los trabajos con el Bayern.