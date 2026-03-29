Francia aterriza a Colombia, Lorenzo, James y Luis Díaz: bajísimo nivel y preocupación por nueva derrota

La Selección Colombia finaliza la ronda de amistosos y el panorama es desolador y preocupante. Dos salidas, dos derrotas, ante rivales de jerarquía y de la élite de Europa. Eran partidos fundamentales pensando en el Mundial 2026, pero la realidad es que el equipo colombiano no estuvo a la altura de Croacia y Francia.
Los partidos amistosos se podrían resumir con dos definiciones. Errores puntuales en los goles y una desventaja táctica. Croacia y Francia no solo ganaron, sino que fueron superiores a la Selección Colombia en cada una de las líneas. Los croatas lograron anotar en los tiempos clave del juego, aprovechando errores y luego pudo administrar ante la imposibilidad de la Tricolor para generar peligro. A eso se suma el blooper de Luis Javier Suárez.
Luego, ante Francia, Daniel Muñoz, Jhon Arias y Luis Díaz comenzaron de gran manera y tuvieron algunos destellos en la zona ofensiva, pero era cuestión de tiempo para que Francia se acomodara en la cancha y ya con Colombia medida, cada posesión se hacía agresiva. Las transiciones rápidas, los relevos y las coberturas dejaron contra las cuerdas la estrategia de Lorenzo.
Nuevamente, muy poco de James Rodríguez y se le nota su falta de ritmo y competencia. Luis Díaz estuvo muy alejado del gol y le costó liderar el ataque. Luis Javier Suárez, en la única que tuvo, no pudo rematar y los cambios del entrenador tampoco dieron resultado. Entre más pasaba el tiempo, Francia se hacía muy fuerte y mostraba su dominio.
Francia gana sin Mbappé
El técnico Didier Deschamps ya había advertido que iba con cambios contra Colombia y casi que advirtió que Kylian Mbappé iba a esperar en la suplencia. El equipo mixto francés sacó adelante una importante victoria pensando en su preparación para el Mundial 2026 y el favoritismo que carga en el evento.
Una de las figuras del partido fue Désire Doué, quien se fue de doblete y fue el que más aprovechó los errores defensivos de Colombia. El volante del PSG anotó al minuto 29 y luego al 56. Marcus Thuram al 41 había puesto el 2-0 parcial.
March 29, 2026
Sobre el minuto 77, Jáminton Campaz anotó el descuento para Colombia aprovechando una jugada impulsada por Juan Fernando Quintero, para de esta manera finalizar con el 3-1 en contra y dejar muchas preocupaciones en Lorenzo.
Colombia se despide de la fecha Fifa con muchas cosas por mejorar y ahora se tendrá que esperar hasta el 29 de mayo, cuando enfrente a Costa Rica en la despedida para el Mundial en Bogotá.