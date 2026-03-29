Ponen “lápida” a jugador que hoy está con la Selección Colombia: futuro daría duro giro

Juan David Cabal volvió a estar citado por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia. A lo largo del proceso de eliminatorias al Mundial 2026 fue un par de ocasiones, pero las lesiones lo marginaron de ser llamado de manera más constante.

Su regreso a las canchas con Juventus, de Italia, hizo que el argentino lo tuviera en cuenta para los amistosos de la doble fecha Fifa de marzo ante Croacia y Francia.

Juan David Cabal, defensa colombiano de Juventus. Foto: Getty Images via AFP

Una vez jugado el primer partido, se espera que el defensa-lateral pueda sumar minutos de competencia con la Tricolor. En su paso por el equipo nacional lo hizo bien y sería revulsivo en caso de necesitarlo para la zaga.

Si bien su actualidad en la Selección podría decirse que está bien al estar representando al país, lo que pasaría a nivel de club sería fuerte para su carrera profesional.

Según lo han comentado desde Italia, un reciente partido de Champions League, del que se fue expulsado, pudo haberle significado una “lápida” con los de Turín, quienes buscarían su salida en un próximo mercado de pases.

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Calciomercato fue el que usó ese fuerte término para explicar la situación por la que pasa el defensor colombiano. En un reciente artículo reseñó que lo vivido en Champions League, para Cabal, costaría más de lo esperado.

“El colombiano no ha vuelto a pisar el terreno de juego desde su desastrosa actuación contra el Galatasaray, cuando entró al campo y fue expulsado a los pocos minutos”, mencionan.

Juan David Cabal junto a la Selección Colombia. Foto: FCF

“Un fracaso absoluto para un jugador que nunca llegó a convencer del todo a Luciano Spalletti, hasta el desastre de Estambul que representó la proverbial lápida para su temporada y, probablemente, también para su aventura en Turín”, sentencian de lo que sería el futuro del deportista nacional.

Así pues, queda por saber si en los próximos meses, previos al Mundial y durante el mismo, Juan David logra cambiar la percepción que se tiene de él para no salir de la Juve.

Interés en Inglaterra por Cabal

A raíz de ese momento negativo que pasa Cabal en Italia, han empezado a surgir los primeros rumores de un nuevo destino en el Viejo Continente.

Adonde terminaría yendo el defensa es la Premier League de Inglaterra. De acuerdo con los primeros reportes, el Crystal Palace, que tiene a Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, habría empezado a interesarse en la contratación del de 25 años.

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“El club londinense ya ha iniciado conversaciones exploratorias para evaluar la viabilidad del acuerdo”, indica Calciomercato.

De no ser este plantel, Fulham también vería con buenos ojos sumar al defensor, que puede ser usado como central, pero también como lateral por la zona izquierda.

Juan David Cabal tuvo una complicada lesión que lo apartó por meses en Juventus. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Serán días y meses claves para determinar lo que podría pasar con la carrera de uno de los jugadores con mayor proyección, surgido en Atlético Nacional, y que ha militado fuera del país solo en el calcio, siendo parte de Hellas Verona.