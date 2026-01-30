Deportes

Así jugarán los colombianos los ‘playoffs’ de Champions League: Ríos, Dávinson, Cabal, entre otros

Quedaron conformadas las llaves de los seis colombianos en los ‘playoffs’ de la Champions League antes de enfrentar los octavos de final.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

30 de enero de 2026, 1:25 p. m.
Juan Cabal y Dávinson Sánchez.
Juan Cabal y Dávinson Sánchez. Foto: Fotos: Getty Images

Después de jornadas de emociones hasta el último minuto en la fase de liga, la Champions League entra en etapas definitivas y ya tiene ocho equipos clasificados directamente a la fase de octavos de final. Por otra parte, hay 16 clubes más en la fase de playoffs, donde ya se conocieron las llaves que se disputarán durante el mes de febrero con seis colombianos a bordo, teniendo en cuenta que Luis Díaz está directamente en los octavos de final. Clubes como Real Madrid, PSG, Atlético de Madrid e Inter de Milán ya conocen sus rivales.

Para esta edición, hay equipos sembrados y el sorteo fue por par, es decir, comenzando por las casillas 23.ª y 24.ª, siendo el primer sorteado el que va a la primera parte del cuadro y se enfrentará con el noveno o décimo y así sucesivamente.

9 o 10 vs. 23 o 24, 11 o 12 vs. 21 o 22, 13 o 14 vs. 19 o 20, 15 o 16 vs. 17 o 18.

Dávinson Sánchez jugará los playoffs de la Champions.
Dávinson Sánchez jugará los playoffs de la Champions. Foto: CameraSport via Getty Images

Según el reglamento de la competencia, podían existir series directas entre equipos del mismo país en los playoffs y también encontrarse con clubes con los que ya jugaron en la fase liga.

Clubes que jugarán los ‘playoffs’ de la Champions League

  • Real Madrid
  • Inter de Milán
  • PSG
  • Newcastle
  • Juventus
  • Atlético de Madrid
  • Atalanta
  • Leverkusen
  • Dortmund
  • Olympiacos
  • Brujas
  • Galatasaray
  • Mónaco
  • Qarabag
  • Bodo/Glimt
  • Benfica

Colombianos que jugarán los ‘playoffs’ de la Champions League

Uno de los colombianos en esta serie de Champions League es Richard Ríos, luego de que el Benfica realizara el descalabro del Real Madrid, que es el gigante que jugará esta instancia cuando el mundo lo metía entre los ocho primeros. Dávinson Sánchez con Galatasaray también está clasificado y posiblemente Yaser Asprilla lo acompañe siempre y cuando sea inscrito.

MONACO, MONACO - AUGUST 28: Draw special guest, Zlatan Ibrahimovic draws out Real Madrid CF during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase Draw at Grimaldi Forum on August 28, 2025 in Monaco, Monaco. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)
Zlatan Ibrahimovic sacando la papeleta del Real Madrid en el sorteo de la Champions League. Foto: UEFA via Getty Images

Otra gran noticia cae por el lado de Juan David Cabal, quien sufrió una complicada y larga lesión y tras el arduo proceso de recuperación pudo regresar y ahora es revulsivo para la defensa de la Juventus. Los dos colombianos del Qarabag de Azerbaiyán, Camilo Durán y Kevin Medina, también están en lista.

Así se jugarán los ‘playoffs’ de la Champions League

Dávinson y Yaser estarán frente a frente contra Cabal, Durán y Medina deberán batir al Newcastle y el Benfica de Richard Ríos se volverá a ver con el Real Madrid.

  • Borussia Dortmund vs. Atalanta
  • Galatasaray vs. Juventus
  • Brujas vs. Atlético de Madrid
  • Mónaco vs. PSG
  • Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
  • Qarabag vs. Newcastle
  • Benfica vs. Real Madrid
  • Bodo Glimt vs. Inter de Milán

Nuevo formato en la Champions League

Cabe recordar que la Champions League tiene nuevo formato y ya no se juega la fase de grupos. La UEFA estipuló que se jugara una fase liga (que ya se jugó) dando prioridad a los mejor ranqueados en la historia y así definir una lista de 24 clubes que seguirán con vida tras esta ronda, dejando a los últimos 12 totalmente eliminados de la competición.

Con estos cambios, se prioriza la competencia interna de Champions con una ronda adicional (playoffs) y no se dan los cupos a la Europa League, que era como anteriormente sucedía cuando se mandaban los terceros de los grupos a una ronda de repechaje en el segundo torneo de la UEFA para conformar los octavos de final de ese torneo.

Este mismo formato se aplicó para las demás competiciones de la UEFA, a la mencionada Europa League y la relativamente nueva Conference League. De esta manera, el ente rector del fútbol en Europa hace más robusta la competencia en el interior en cada una de sus competencias y no traslada de una a otra a un equipo que no alcance los primeros lugares en las primeras rondas.

