Histórico gol del portero de Benfica, Anatoli Trubin, condena al Real Madrid: remezón total en Champions League

Fue un golazo del arquero, de cabeza, para dejar un tanto histórico en la competencia de clubes europea.

Redacción Deportes
28 de enero de 2026, 10:20 p. m.
Golazo histórico del Benfica al Real Madrid en Champions.
Golazo histórico del Benfica al Real Madrid en Champions. Foto: Getty Images y transmisión oficial ESPN.

Este miércoles, cuando Benfica ganaba 3-2 al Real Madrid, en la fecha 8 de la Champions League, el cuadro portugués se quedaba eliminado por un tanto y la casa blanca entraba a los playoffs.

Sin embargo, sobre los 90+8′, el portero del Benfica, Anatoli Trubin, subió a un tiro libre que las águilas tuvieron a favor. El cobro perfecto de su compañero dejó un centro al área, Trubin cabeceó y puso el 4-2 definitivo.

¿Consecuencia de ese 4-2 a favor de Benfica? El cuadro portugués se mete a playoffs, sacando al Marsella por un gol, y La Casa Blanca queda fuera de los octavos de final. También deberá ir a playoffs en Champions League.

Datos que dejó el partido Benfica vs. Real Madrid

  • Marcador final: Benfica 4 - Real Madrid
  • Fecha: 28 de enero de 2026 (jornada 8 de la fase de liga en Champions League)
  • Estadio: Estádio da Luz de Lisboa (Portugal)
  • Alineaciones iniciales:

Benfica: Anatoli Trubin; Amar Dedić, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes, Gianluca Prestianni, Heorhiy Sudakov, Andreas Schjelderup; Vangelis Pavlidis. DT: José Mourinho.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio del Rosario, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa.

