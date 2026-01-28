Histórico gol del portero de Benfica, Anatoli Trubin, condena al Real Madrid: remezón total en Champions League

Este miércoles, cuando Benfica ganaba 3-2 al Real Madrid, en la fecha 8 de la Champions League, el cuadro portugués se quedaba eliminado por un tanto y la casa blanca entraba a los playoffs.

Sin embargo, sobre los 90+8′, el portero del Benfica, Anatoli Trubin, subió a un tiro libre que las águilas tuvieron a favor. El cobro perfecto de su compañero dejó un centro al área, Trubin cabeceó y puso el 4-2 definitivo.

¿Consecuencia de ese 4-2 a favor de Benfica? El cuadro portugués se mete a playoffs, sacando al Marsella por un gol, y La Casa Blanca queda fuera de los octavos de final. También deberá ir a playoffs en Champions League.

¡¡¡GOL HISTÓRICO DE TRUBIN, EL ARQUERO DE BENFICA, QUE LE DIO EL TRIUNFO 4-2 ANTE REAL MADRID Y LO METIÓ EN LOS PLAYOFFS DE LA #CHAMPIONSxESPN!!!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/myqQTAE1bU — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026

Datos que dejó el partido Benfica vs. Real Madrid

Marcador final : Benfica 4 - Real Madrid

: Benfica 4 - Real Madrid Fecha : 28 de enero de 2026 (jornada 8 de la fase de liga en Champions League)

: 28 de enero de 2026 (jornada 8 de la fase de liga en Champions League) Estadio : Estádio da Luz de Lisboa (Portugal)

: Estádio da Luz de Lisboa (Portugal) Alineaciones iniciales:

Benfica: Anatoli Trubin; Amar Dedić, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl; Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes, Gianluca Prestianni, Heorhiy Sudakov, Andreas Schjelderup; Vangelis Pavlidis. DT: José Mourinho.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio del Rosario, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa.