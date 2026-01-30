Deportes

Posibles rivales de Luis Díaz en la Champions League tras el sorteo de los ‘playoffs’

El Bayern Múnich reduce la lista de rivales y ya sabe con exactitud cuáles equipos podría ver en los octavos de final de la Champions League.

William Horacio Perilla Gamboa

30 de enero de 2026, 1:35 p. m.
Luis Díaz es protagonista en la Bundesliga. Foto: Fotos: Getty Images

Bayern Múnich vio la luz al final en Países Bajos tras un gol de Harry Kane con asistencia de Luis Díaz, para firmar un sufrido 2-1 en su visita al PSV en Eindhoven, por la última fecha de la fase liga de la Champions League. Tres puntos más para el gigante alemán que le sirven para ser segundo con 21 puntos y 7 partidos ganados, aunque la clasificación a octavos de final ya la tenía asegurada.

Lo que sucede es que los dirigidos por Vincent Kompany esperaban cerrar con una digna presentación la fase liga y en los planes no estaba ceder absolutamente nada y menos con el equipo más inesperado posible. Cuando las cosas se complicaron, Luis Díaz aprovechó un pase largo de Manuel Neuer para anticipar a Harry Kane y así anotar el 2-1 final que les acredita como el segundo en la tabla. PSV quedó eliminado.

Las dos primeras posiciones eran las más codiciadas en la tabla de clasificación de la Champions, ya que garantiza al primero y segundo jugar los partidos de vuelta de las rondas de eliminación directa en condición de local, además de que Arsenal y Bayern Múnich solo se verían en una tentativa final. A eso se agrega que se enfrentarán con rivales que sobre el papel no son superiores al gigante bávaro.

Luis Díaz volvió a ser figura del Bayern Múnich en su duelo ante el PSV. Foto: AFP

Tras la ruleta de emociones de la octava fecha, el sorteo de playoffs le dejó en una situación donde se verá con dos viejos conocidos de la Bundesliga, un sorprendente club de Serie A de Italia o el equipo más grande de Grecia.

Posibles rivales de Luis Díaz en la Champions League

Por la posición final, el formato de competencia y luego del sorteo de los playoffs, Bayern Múnich podrá enfrentar a Borussia Dortmund o Bayer Leverkusen, clubes que incluso intentan recortarle diferencias en la Bundesliga que domina a placer. Por otra parte, podría verse las caras con el Olympiacos de Grecia o el Atalanta de Italia.

Sorteo de la Champions League. Foto: UEFA via Getty Images

Es decir, de los duelos Olympiacos vs. Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund vs. Atalanta saldrá el rival de los octavos de final. Deberán eliminarse entre sí y los dos clasificados irán a un nuevo sorteo el próximo 27 de febrero en Nyon (Suiza), para conocer cuál se enfrentará con el Bayern Múnich y el Arsenal.

Posibles rivales del Bayern Múnich en octavos de Champions. Foto: Oficial Bayern

Otros cruces en los ‘playoffs’ de la Champions League

  • Galatasaray vs. Juventus
  • Brujas vs. Atlético de Madrid
  • Mónaco vs. PSG
  • Qarabag vs. Newcastle
  • Benfica vs. Real Madrid
  • Bodo Glimt vs. Inter de Milán

