Magistral asistencia de Luis Díaz para salvar al Bayern Múnich en la Champions League: agónica victoria

El PSV de Países Bajos estaba logrando un empate que le sabía a victoria, pero una asistencia de Luis Díaz lo colocó en el abismo y se despide de la Champions League.

William Horacio Perilla Gamboa

28 de enero de 2026, 10:25 p. m.
Momento de la asistencia de Luis Díaz que salvó al Bayern. Foto: Pantallazo X: @SC_ESPN

Bayern Múnich estaba fallando con el equipo más inesperado posible en la lista de juegos que le tocó en la fase de liga de la Champions League. Por la octava fecha, le tocó verse las caras con el PSV en el Philips Stadion de Eindhoven y pasó algunos apuros y los tres puntos se le estaban dando por perdidos.

Hasta el minuto 84, el partido estaba 1-1 y por supuesto que el empate sabía a derrota en el Bayern Múnich de Luis Díaz. PSV arriesgó más de la cuenta; estaba logrando el punto salvador que lo colocaba en el repechaje, pero dio ventajas en la zona defensiva, donde Lucho pasó la cuenta de cobro y salvó al gigante alemán.

El marroquí Ismael Saibari, recordado por la guerra que le dedicó al portero suplente de Senegal en la final de la Copa África, cuando le alcanzaba la toalla a su colega para evitar el sueño de título de la Selección Marruecos, marcó un gol al minuto 76 que complicó al Bayern Múnich en suelo neerlandés. Era el 1-1 después de que Jamal Musiala abriera el marcador sobre el 58 con potente remate.

Cuando la preocupación invadía al Bayern, hubo un saque largo de Manuel Neuer con una defensa jugada que nunca tuvo la corrección y el repliegue tras una jugada de ataque. Luis Díaz apareció habilitado y con espacios para sentenciar al PSV, que dio ventaja al extremo colombiano y pudo conectar para que Harry Kane fuera el héroe con el 2-1 final.

De esta manera, Bayern cierra la fase liga con 21 puntos en la tabla y en la segunda posición detrás del imparable Arsenal, que finalizó invicto con 24 puntos y ocho triunfos.

