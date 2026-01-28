Deportes

PSG, actual campeón de la Champions, sufrió ante el Newcastle y se fue al abismo: Total desastre en Europa

PSG firma uno de los fracasos más grandes de la fase liga de la Champions League 2025/2026.

William Horacio Perilla Gamboa

28 de enero de 2026, 10:19 p. m.
Ousmane Dembelé se lamenta por una opción de gol.
Ousmane Dembelé se lamenta por una opción de gol. Foto: Anadolu via Getty Images

PSG firma un verdadero fracaso en la Champions League tras empatar en la última fecha de la fase liga ante el Newcastle en el Parque de los Príncipes. El actual campeón de la Champions League cedió bastante terreno con unas posiciones muy reducidas en cuando a puntaje y no se podía permitir un empate y mucho menos una derrota. Al final, le cayó la noche al técnico Luis Enrique y se firma un papelón.

Newcastle amargó al PSG con un 1-1 en el marcador final en París, que le resulta suficiente para dejar al actual campeón de la Champions League fuera de los ocho primeros que van directamente a los octavos de final. Con la igualdad, el gigante francés cayó al undécimo lugar con 14 puntos, a dos puntos del octavo puesto, que fue para el Manchester City.

Un gol de Vitinha apenas a los ocho minutos de comenzar el partido daba tranquilidad y mantenía al PSG en el grupo de clasificados, pero Joe Willock al 45+2 dio el 1-1. Sin reacción en la segunda parte, PSG fue víctima, además, de la ruleta de emociones que movió los marcadores por Europa y sin reacción en el trámite, cedió el empate para caer en zona de playoffs.

De esta manera, PSG esperará rival en el sorteo, que será el Mónaco, rival en la Ligue 1 de Francia o el Qarabag de Azerbaiyán. Deberá superar esta instancia para meterse en los octavos de final.

