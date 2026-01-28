Prográmese con los playoffs de la Champions League: Fecha y hora del sorteo de dieciseisavos de final

Todo listo para los dieciseisavos de final de la Champions League 2025/2026. Se definieron los ocho equipos clasificados de forma directa que evitarán esta instancia y los demás clasificados, del puesto nueve al 24 que sí jugarán los playoffs, para determinar los ocho restantes y así armar el cuadro final con 16 clubes rumbo a los cuartos.

Cabe recordar que la Champions League tiene nuevo formato y ya no se juega la fase de grupos. La UEFA estipuló que se jugará una fase liga dando prioridad a los mejor ranqueados en la historia y así definir una lista de 24 clubes que seguirán con vida tras esta ronda, dejando a los últimos 12 equipos totalmente eliminados de la competición.

Es decir, se prioriza la competencia interna de Champions League con una ronda adicional (playoffs) y no se dan los cupos a la Europa League, que era como anteriormente sucedía cuando se mandaban los terceros a una ronda de repechaje en el segundo torneo de la UEFA para conformar los octavos de final de ese torneo.

Esta fotografía muestra el trofeo de la UEFA Champions League, antes del sorteo de la fase de grupos del torneo de fútbol de la UEFA Champions League 2025-2026, en el Foro Grimaldi de Mónaco el 28 de agosto de 2025. (Foto de Frederic DIDES / AFP) Foto: AFP

Este mismo formato se aplicó para las demás competiciones de la UEFA, a la mencionada Europa League y la relativamente nueva Conference League. De esta manera, el ente rector del fútbol en Europa hace más robusta la competencia en el interior en cada una de sus competencias y no traslada de una a otra a un equipo que no alcance los primeros lugares en las primeras rondas.

Equipos clasificados a los playoffs de la Champions League

Tras la octava fecha de la fase liga, quedaron conformados los 16 equipos que jugarán el repechaje, donde los ganadores se citarán con los ocho primeros de la tabla de posiciones. Llama la atención el descalabro del Real Madrid, que no pudo con el Benfica y fue vencido incluso de forma cinematográfica, con nueve jugadores en la cancha un gol de arquero para el 4-2 final que sentencia al Álvaro Arbeloa.

Aburridos terminaron los jugadores del Real Madrid, luego de caer con el Benfica en la Champions, derrota que los sacó de los octavos de final y mando al equipo blanco a los play-offs. (Foto PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) Foto: AFP

Inter de Milán, finalista la edición pasada, quedó en la décima casilla, mientras que el PSG no pasó del empate con Newcastle y también salió de los ocho primeros al clasificar en la casilla 12 y no ir de forma directa a los octavos de final.

Atlético de Madrid no le alcanzó para clasificar directo a los octavos y firma un papelón con la casilla 14, mientras que Juventus y Borussia Dortmund tampoco lo lograron y ahora esperan rival en la repesca.

Real Madrid

Inter de Milán

PSG

Newcastle

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Leverkusen

Dortmund

Olympiacos

Brujas

Galatasaray

Mónaco

Qarabag

Bodo/Glimt

Benfica

Hora y fecha para el sorteo de los playoffs de la Champions League

Cabe recordar que para esta edición hay una especie de equipos sembrados y el sorteo será por par, comenzando por las casillas 23° y 24°, siendo el primer sorteado el que va a la primera parte del cuadro y se enfrentará con el noveno o décimo y así sucesivamente.

9 y 10 vs. 23 y 24, 11 y 12 vs. 21 y 22, 13 y 14 vs. 19 y 20, 15 y 16 vs. 17 y 18.

Según el reglamento de la competencia, pueden existir series directas entre equipos del mismo país en los playoffs y también encontrarse con clubes con los que ya jugaron en la fase liga.

El sorteo se realizará el próximo 30 de enero de 2026 desde las 6:00 am de Colombia. El evento se realizará desde Nyon, Suiza, y tendrá transmisión en vivo por las plataformas digitales de la UEFA, Disney + e ESPN.