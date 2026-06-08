Uzbekistán vende cara su derrota a Países Bajos y Colombia queda advertida: aviso antes del Mundial 2026

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¿Uzbekistán es un rival sencillo? La Selección Colombia presta especial atención. Este lunes, 8 de junio, los uzbekos perdieron por 2-1 ante Países Bajos en amistoso. Sin embargo, no fue un trámite para la selección europea.

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Es cierto que Países Bajos se fue adelante en el marcador a los 32 minutos del primer tiempo, gracias a un gol de Cody Gakpo. La Naranja mantuvo su ventaja de 1-0 hasta el minuto 90+2, cuando fue sorprendida por Uzbekistán.

Gakpo marcó para Países Bajos en el amistoso ante Uzbekistán y el Bambino Pons le rindió un homenaje al Indio Solari.



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Igor Sergeev marcó el empate 1-1 sobre el cierre y parecía que Uzbekistán daba la sorpresa ante Países Bajos. Sin embargo, un penalti al minuto 90+8, convertido por el propio Cody Gakpo, sentenció el 2-1 definitivo para la selección neerlandesa.

PARA QUE ESTÉ ATENTO COLOMBIA... Sobre el cierre del partido, Sergeev marcó el 1-1 de Uzbekistán (rival de la Selección de Lorenzo) ante Países Bajos en un amistoso en Estados Unidos.



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DOBLETE DE GAKPO: con un penal que generó polémica en Uzbekistán, Países Bajos lo termina ganando 2-1.



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Si bien Países Bajos se hizo con el agónico triunfo, acabó dejando dudas. Al frente, una Selección de Uzbekistán que no pondrá las cosas fáciles en el Mundial 2026 a los rivales que tendrá en la fase de grupos.

El próximo partido de Uzbekistán va a ser el 17 de junio, ante Colombia, en el estadio Ciudad de México. El encuentro será válido por la primera fecha del grupo K del Mundial 2026.

Antes del partido contra Países Bajos de este lunes, Uzbekistán cayó contra Canadá (1 de junio). Es decir, los uzbekos arribarán al partido contra Colombia en el Mundial con dos derrotas en amistosos, mientras La Tricolor venció a Costa Rica (3-1) y Jordania (2-0) previo al próximo encuentro frente a los asiáticos.

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El neerlandés Jurriën Timber es baja para el Mundial

El defensor neerlandés Jurriën Timber, lesionado en la ingle, es baja para el Mundial 2026 y será reemplazado por Lutsharel Geertruida, anunció este lunes la selección de Países Bajos en su cuenta de X.

Finalista de la Liga de Campeones con el Arsenal el sábado 30 de mayo, el lateral de 24 años “no se recuperó de su lesión en la ingle para participar en la Copa del Mundo de forma responsable en el plano médico”, precisó la selección dirigida por Ronald Koeman.

“Tras consultarlo con el cuerpo médico, se ha decidido que Timber abandone la concentración de la selección nacional en Nueva York después del partido contra Uzbekistán”, que se disputa este lunes por la noche sobre el césped del Icahn Stadium.

Jurriën Timber se perderá el Mundial 2026 con Países Bajos. Foto: DeFodi Images via Getty Images

El lateral derecho Lutsharel Geertruida, cedido esta temporada al Sunderland por el Leipzig, fue convocado para suplir esta baja y se unirá próximamente a sus compañeros en el campamento base establecido en Kansas City.

Los Países Bajos, que ya habían sufrido las bajas de Xavi Simons, Matthijs de Ligt y Stefan de Vrij, iniciarán su Mundial el domingo 14 de junio ante Japón, en el duelo estelar del grupo F, en el que también figuran Suecia y Túnez.

*Con información de AFP