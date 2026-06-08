Agredieron a Juan José Peláez en la final Nacional vs. Junior: quedó en vivo y Andrea Guerrero se pronunció

Hay preocupación tras la agresión que sufrió Juan José Peláez, reconocido entrenador y ahora comentarista en Win Sports, en la transmisión que dicho canal llevó a cabo en la final entre Nacional y Junior.

🔴 Nacional 0 - 0 Junior EN VIVO por la final de la Liga BetPlay | fin del primer tiempo, con gol anulado y dos palos para el verde

Fue este lunes, 8 de junio de 2026, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Sobre los 30’ de partido, Andrés Felipe Román anotaba para el verde de Antioquia, pero le anularon el tanto por fuera de juego.

En ese momento se oyó, en vivo, que un vidrio se quebraba. Instantes después, el periodista Carlos Antonio Vélez anunció que desde la tribuna habían roto la cabina de transmisión en el Atanasio, dejando como resultado la agresión de Juan José Peláez, quien tuvo que ser atendido por los médicos.

¡Andrés Felipe Román abría el marcador para Nacional, sin embargo el gol no suma por fuera de lugar y seguimos 0-0! #LAFINALxWIN 🟢⚽🦈 pic.twitter.com/vuy21o1DX9 — Win Sports (@WinSportsTV) June 8, 2026

Minutos después de ese primer informe, el mismo Carlos Antonio Vélez contó que Peláez sufrió un corte profundo en su mano.

🔴 Nacional 0 - 0 Junior EN VIVO por la final de la Liga BetPlay | fin del primer tiempo, con gol anulado y dos palos para el verde

Andrea Guerrero se pronuncia: “No más desadaptados en los estadios”

La presidenta de Win Sports, Andrea Guerrero, dio más detalles por medio de su cuenta de X. Condenó los hechos y, como Carlos Antonio, dijo que a Juan José Peláez lo están atendiendo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

“En el gol anulado de Nacional rompieron el vidrio de la cabina de transmisión en el Atanasio y Juan José Peláez tuvo que salir del aire. Está siendo atendido por el equipo médico“, arrancó escribiendo Andrea Guerrero.

Y añadió: “Toda mi solidaridad con JJ que viaja mañana al mundial. La intolerancia no puede seguir teniendo lugar en el fútbol“.

No más desadaptados en los estadios.



En el gol anulado de Nacional rompieron el vidrio de la cabina de transmisión en el Atanasio y Juan José Peláez tuvo que salir del aire. Está siendo atendido por el equipo médico.



Toda mi solidaridad con JJ que viaja mañana al mundial. La… — Andrea Guerrero (@AndreaGuerreroQ) June 8, 2026

Los comentarios no se han hecho esperar, siendo la mayoría de deseos positivos para Juan José Peláez. Se espera otro parte a medida que avancen las horas.

En la cancha, Nacional y Junior dejaron un primer tiempo bastante movido. Sin embargo, lo deportivo quedó empañado con el hecho de violencia en la tribuna.