Las palabras del DT del Arsenal antes de saber si enfrentará a Luis Díaz y Bayern en la Champions: “Increíble”

“Es hermoso de ver ese orgullo en los ojos”, declaró el técnico español Mikel Arteta después de que Arsenal alcanzara la final de la Champions League tras ganarle 1-0 al Atlético de Madrid y así alcanzar el cupo en el Emirates Stadium. El juego de ida había quedado 1-1 en el Metropolitano.

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Arsenal se impuso en el partido de vuelta gracias a un gol en el primer tiempo de Bukayo Saka, una de las grandes figuras del equipo inglés, que además se alista para ir al Mundial 2026 con la Selección Inglaterra.

Los Gunners, que nunca han sido campeones de Europa, se enfrentarán al PSG o al Bayern Múnich en Budapest a finales de este mes (30 de mayo), 20 años después de su única otra aparición en una final, perdida ante el Barcelona (2006).

“Es una noche increíble. Vivir este tipo de momentos con nuestra gente, nuestros jugadores, todos en el club, es simplemente una sensación increíble”, dijo Arteta en diálogo con Amazon Prime.

“Muchas de las cosas que hacemos y por las que pasamos cobran sentido cuando ves tantas caras felices y a tanta gente orgullosa de lo que estamos haciendo. Fue increíble desde el principio: la manera en que nuestros aficionados nos esperaron en el estadio, la energía, la pasión que pusieron, fue simplemente maravilloso de presenciar”, explicó Mikel tras vencer al Atlético.

Arteta sueña con tumbar al Bayern o PSG

Mikel Arteta dijo que sus jugadores en el Arsenal se alimentaron del ambiente eléctrico en el Emirates Stadium.

“Creo que ellos marcaron el estándar y nosotros intentamos alcanzarlo de inmediato. Es tan bueno, después de tantos años, devolverles esa alegría y ver ese orgullo en sus ojos. Es hermoso de ver”, continuó Arteta.

¿Cuándo juegan Bayern vs. PSG?

Arsenal se enfrentará en la final de la Champions League 2026 contra el ganador de la llave entre PSG y Bayern Múnich. Dicha llave serie se definirá el próximo 6 de mayo, con el juego de vuelta en el Allianz Arena. Tras la disputa de la ida, en Francia, los parisinos van ganando 5-4.

Por otra parte, la gran final de la Champions League 2026 se jugará el sábado, 30 de mayo, en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría). La hora de arranque para ver el partido, en vivo desde Colombia, será a partir de las 11:00 a.m. (6:00 p.m. hora de Budapest).