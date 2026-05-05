Arsenal venció al Atlético de Madrid: ¿Cuál será su rival en la final de la Champions?

Arsenal se hizo cargo en casa y este martes, 5 de mayo, venció al Atlético de Madrid por 1-0 (global 2-1). Eso quiere decir que los gunners quedaron clasificados para la gran final de la Champions League, buscando así la primera orejona de su historia.

¡¡LOS GUNNERS PEGARON SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO!! SAKA CAZÓ EL REBOTE DE OBLAK Y MARCÓ EL 1-0 (2-1 GLOBAL) DEL ARSENAL VS. ATLÉTICO DE MADRID.



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Mikel Arteta ya prepara el duelo definitivo, además de las últimas jornadas de la Premier League, competencia en la que tiene amplias chances de quedar campeón tras el último tropiezo del Manchester City ante Everton.

El gol de Saka que clasificó al Arsenal a la final de Champions: Atlético Madrid, sin respuesta

¿Cuál será el rival de Arsenal en la final de la Champions?

Arsenal se enfrentará en la final de la Champions League 2026 contra el ganador de la llave entre PSG y Bayern Múnich. Dicha serie se definirá este miércoles, 6 de mayo, con el juego de vuelta en Alemania. Tras la disputa de la ida, en Francia, los parisinos van ganando 5-4.

Bayern Múnich de Luis Díaz y PSG definirán al rival de Arsenal en la final de la Champions League. Foto: AFP

La gran final de la Champions League 2026 se jugará el sábado, 30 de mayo, en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría). La hora de arranque para ver el partido, en vivo desde Colombia, será a partir de las 11:00 a.m. (6:00 p.m. hora de Budapest).

Arsenal quiere su primera Champions

20 años después, Arsenal vuelve a jugar una final de Champions League. La última vez fue en 2006, cuando perdió con FC Barcelona en el Stade de France en París. Para aquella oportunidad, los blaugranas se impusieron por 2-1.

Imagen de la última final de Champions League que jugó Arsenal: 2006. Foto: Getty Images

El sueño está latente para Mikel Arteta y sus dirigidos, aunque en la gran final enfrentará o al vigente campeón (PSG) o a un cuadro muy fuerte, como el Bayern Múnich del colombiano Luis Díaz. Pinta como una llave vibrante en esta serie definitiva de la orejona.

Emirates Stadium es una fiesta: Arsenal está muy cerca de obtener la máxima gloria que un club europeo puede tener. Sería una temporada histórica para el cuadro londinense.