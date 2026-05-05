¿Pueden multarlo por llevar el sticker ‘NO PDA’ en su vehículo? Esto es lo que debe saber este 2026

Hoy en día en Colombia, muchos ciudadanos, al momento de caminar o cruzar por las calles del país, podrán notar que muchos vehículos particulares portan una calcomanía que posee la frase ‘NO PDA’. Las letras que se ven en carros y motocicletas derivan de la abreviatura de Personal Digital Assistant o Asistente Digital Personal en español.

¿Qué significa el aviso ‘no PDA’ que llevan algunos carros y motos en Colombia?

El ‘NO PDA’ es un mecanismo utilizado por las autoridades para identificar o consultar investigaciones judiciales que haya tenido un vehículo en Colombia. Si bien es usado como formato preventivo, muchos ciudadanos quedan en duda por si es necesario llevar el sticker en caso de evitar una multa.

¿Un ciudadano puede ser multado si no lleva la calcomanía ‘NO PDA’?

Aunque existe la inquietud, lo bien cierto es que este sticker no presenta a hoy en día ningún respaldo legal por parte del Gobierno nacional que obligue a los conductores a portar la calcomanía. El uso de sticker en los vehículos viene exclusivamente de la decisión del propietario del carro o motocicleta para portarlo.

Los PDA también permiten conocer sobre antecedentes que haya tenido el vehículo Foto: Alcaldía de Cali

De acuerdo con una entrevista realizada por El Espectador al comandante del Servicio de Policía, el teniente coronel Henry Eduardo Ávila, este sticker “carece de validez jurídica, administrativa o reglamentaria”. Es a través de esto que no está constituido de alguna manera un mecanismo legal para poder evadir los controles ni tiene el poder necesario para limitar la actuación de las autoridades en las vías de Colombia.

Estas afirmaciones del teniente coronel afirman que tanto los agentes de tránsito ubicados en distintos puntos del país, junto con la Policía Nacional, tienen la autoridad absoluta de realizar las verificaciones correspondientes a aquellos conductores que transiten por las vías, incluyendo la consulta del PDA. Ya en el caso de que este tenga o presente un antecedente, los agentes estarán a disposición de imponer medidas, entre ellas la inmovilización de vehículos. Estos hechos se pueden presentar sin importar que el carro o motocicleta tenga o no el sticker.

Cabe recalcar que el portar la calcomanía ‘NO PDA’ no genera como tal una multa o detención inmediata por parte de las autoridades competentes. No obstante, se aclara que el portarlo o no no afecta independientemente de los procedimientos que realicen los agentes, por lo que los conductores están en el deber de cumplir con la normativa vigente de una inspección de tránsito convencional.

¿Qué es la PDA?

La PDA es un aparato que permite a la Policía averiguar sobre vehículos que previamente habían tenido un reporte por robo, embarco u otra medida. Esto permite a las autoridades acceder a una base de datos que permite optimizar los tiempos de respuesta ante los casos de hurto.

El sticker de ‘NO PDA’ que utilizan varios usuarios y conductores en Colombia deriva de una manera de apoyar a las autoridades, señalándoles a los agentes de tránsito que esos vehículos no presentan algún antecedente o consultar por un dato.