Met Gala: las imágenes más icónicas que han definido la historia de la moda y la cultura pop

La noche del 4 de mayo de 2026, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York volvió a convertirse en el epicentro de la moda y la cultura global con una nueva edición de la Met Gala, el evento benéfico más importante del calendario fashionista internacional.

Como cada año, la escalinata del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York fue escenario de un desfile cuidadosamente coreografiado de celebridades, diseñadores, artistas y figuras influyentes que marcaron la conversación cultural desde el primer minuto.

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La gala, organizada en beneficio del Costume Institute y bajo la atenta dirección editorial de Anna Wintour, reunió a nombres clave del entretenimiento y la industria creativa. Entre los asistentes destacaron figuras como Rihanna, Bad Bunny y representantes latinoamericanos como Maluma, consolidando la creciente influencia de la región en la cultura pop global.

Lena Mahfouf en Burc Akyol. Foto: FilmMagic

La cobertura visual volvió a estar en manos de Getty Images, que por octavo año consecutivo operó como fotógrafo oficial del evento. A través de cámaras remotas, estudios móviles y acceso privilegiado, el equipo capturó no solo la alfombra roja, sino también momentos íntimos y espontáneos dentro de la gala.

Según explicó Ken Mainardis, Global Head of Editorial de la compañía: “Nos enorgullece seguir fortaleciendo nuestra larga colaboración con el Museo Metropolitano de Arte y Vogue en apoyo al Costume Institute. Al ofrecer cobertura exclusiva con un acceso inigualable, contenido creado por especialistas en entretenimiento y moda, junto con sólidas relaciones en la industria, nuestro equipo está entusiasmado de entregar imágenes de clase mundial en tiempo casi real”.

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Más allá del espectáculo inmediato, la Met Gala es, ante todo, un archivo vivo de imágenes que han definido la historia de la moda contemporánea. Desde su consolidación en los años setenta, con registros icónicos del fotógrafo Ron Galella, hasta la actualidad, cada edición aporta nuevas narrativas visuales que trascienden la alfombra roja.

Algunas de estas imágenes han quedado grabadas en la memoria colectiva. La aparición de la princesa Diana en 1996, por ejemplo, rompió protocolos y acercó la realeza a la moda como expresión cultural.

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Princesa Diana de Gales durante la Met Gala 1996. Foto: FilmMagic

Décadas después, momentos como el look felino de Doja Cat o la propuesta dorada y teatral de Lil Nas X en 2023 demostraron cómo la gala se ha convertido en un laboratorio de identidad, performance y provocación.

Doja Cat durante la Met Gala en 2023. Foto: FilmMagic

La Met Gala también ha evolucionado como plataforma de representación global. La presencia de artistas latinoamericanos como J Balvin y Bad Bunny no solo amplía la diversidad estética del evento, sino que evidencia un cambio en los centros de influencia cultural.

J Balvin durante la Met Gala de 2022 Foto: FilmMagic

Bad Bunny en la Met Gala 2023 Foto: FilmMagic

En ese sentido, las imágenes que surgen de cada edición no son meros registros de vestuario, sino documentos de época. Reflejan tensiones sociales, discursos sobre género, identidad y poder, y la constante reinvención de la moda como lenguaje.

La edición 2026 no fue la excepción. Entre siluetas experimentales, referencias históricas y apuestas arriesgadas, la gala reafirmó su lugar como el evento donde la moda deja de ser industria para convertirse en narrativa visual.

Beyonce en la Met Gala 2026 Foto: FilmMagic

Y en esa narrativa, la fotografía, como bien señala Mainardis, juega un rol crucial: traducir lo efímero en memoria colectiva.

Porque si algo ha demostrado la historia de la Met Gala es que, más allá del lujo, lo que realmente perdura son las imágenes.