‘El diablo viste a la moda 2’: cinco datos clave para conocer en el día de su estreno mundial

El regreso de una de las películas más influyentes en la cultura pop y la industria de la moda ya es una realidad. Este 30 de abril se estrena a nivel mundial El diablo viste a la moda 2, la esperada secuela de la cinta que, en 2006, redefinió la forma en que el cine retrata el poder, el trabajo editorial y el universo del lujo.

La primera entrega, protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, recaudó más de 326 millones de dólares en taquilla global con un presupuesto cercano a los 35 millones, y le valió a Streep una nominación al Óscar como mejor actriz. Además, se convirtió en un referente cultural inmediato, impulsando conversaciones sobre liderazgo femenino, ambición y las tensiones éticas en el trabajo.

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Dos décadas después, la historia regresa en un contexto completamente distinto: la moda enfrenta transformaciones digitales, cambios generacionales y nuevas exigencias sociales. Antes de entrar a la sala de cine, hay al menos cinco aspectos clave que conviene tener en cuenta para entender el alcance de esta secuela.

La premiere mundial de ‘El diablo viste a la moda 2’ se llevó a cabo en el David Geffen Hall en Nueva York. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

1. El regreso de un elenco icónico y nuevas incorporaciones

Uno de los mayores atractivos de la película es el retorno de su elenco principal. Meryl Streep retoma su papel como la implacable Miranda Priestly, mientras Anne Hathaway vuelve como Andy Sachs y Emily Blunt como Emily Charlton. La química entre estas actrices fue uno de los pilares del éxito original, y su regreso genera altas expectativas. A ellas se suman nuevas figuras del cine y la televisión, en un intento por conectar con audiencias más jóvenes y actualizar el relato.

En la lista se encuentran Kenneth Branagh como el esposo de Miranda Priestly y Patrick Brammall como el nuevo interés amoroso de Andy. También se suman Simone Ashley, BJ Novak, Lucy Liu, Pauline Chalamet, Justin Theroux, Rachel Bloom y Helen J. Shen.

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‘El diablo viste a la moda 2’ llegará a cines el 30 de abril de 2026. Foto: 20TH CENTURY STUDIOS

2. El paso del tiempo: casi 20 años después

El paso del tiempo no es un detalle menor. Han transcurrido casi dos décadas desde el estreno original, y eso se refleja tanto en la narrativa como en el contexto. La industria editorial ha migrado en gran parte a lo digital, las redes sociales dictan tendencias y el concepto de “autoridad” en la moda ha cambiado. La película se enfrenta al reto de dialogar con ese nuevo escenario sin perder la esencia que la convirtió en un clásico.

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‘El diablo viste a la moda 2’ se estrenó este 30 de abril a nivel mundial. Foto: Macall Polay

3. Controversias y acusaciones de racismo

A diferencia de la primera entrega, esta secuela llega acompañada de polémica. En redes sociales y algunos círculos críticos han surgido cuestionamientos sobre la representación racial dentro del universo de la película. Aunque no se trata de acusaciones judiciales ni de denuncias formales verificadas, sí reflejan una conversación contemporánea sobre diversidad e inclusión en la industria del entretenimiento y la moda.

Las acusaciones de racismo se han desatado por el personaje de Jing Chao, interpretado por la actriz chinoestadounidense Helen J. Shen, como una ejecutiva estereotipada y “perezosamente caricaturesca”. Internautas asiáticos y críticos en redes como Reddit han estallado en indignación, argumentando que el rol refuerza clichés dañinos sobre la comunidad.

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'El diablo viste a la moda 2'. Foto: Tráiler oficial El diablo viste a la moda 2

4. Moda real, grandes nombres y un presupuesto ambicioso

El presupuesto de la secuela sería considerablemente mayor que el de la primera película, en línea con las ambiciones del proyecto. Uno de los elementos más comentados es la posible aparición de figuras reales de la moda como Donatella Versace y Marc Jacobs, lo que refuerza la conexión entre ficción e industria.

Además, se especula con la participación de figuras mediáticas como la periodista Kara Swisher y la exeditora de Vanity Fair, Tina Brown. Estos posibles cameos subrayan la relevancia de la película más allá del entretenimiento, posicionándola como un espejo del poder real en los medios y la moda.

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‘El diablo viste a la moda 2’ se estrenó este 30 de abril a nivel mundial. Foto: Macall Polay

5. ¿Quién es la verdadera Emily?

Finalmente, uno de los datos más curiosos detrás de la historia tiene que ver con la inspiración del personaje de Emily Charlton. Aunque en la ficción es interpretado por Emily Blunt, en la vida real su equivalente sería Leslie Fremar, una reconocida estilista de celebridades. Fremar, quien ha trabajado con figuras de alto perfil en Hollywood, habló recientemente en el pódcast The Run-Through de Vogue, en el que afirmó sin rodeos: “Sé que lo soy. Soy Emily”. Su declaración refuerza la conexión entre la película y el mundo real que la inspiró.