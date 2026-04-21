‘El diablo viste a la moda 2’, así se vivió la alfombra roja de la premiere mundial en Nueva York

La noche del lunes 20 de abril, el Lincoln Center de Nueva York se transformó en el epicentro del glamour mundial con la premiere mundial de El diablo viste a la moda 2, la secuela que revive 20 años después el universo de la implacable revista Runway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci desbordaron la alfombra roja con looks de alta costura, evocando la nostalgia de la película original.

Meryl Streep y Anne Hathaway siguen conquistando el mundo con el estilo de El Diablo viste a la moda 2

La premiere mundial de ‘El diablo viste a la moda 2’ se llevó a cabo en el David Geffen Hall en Nueva York. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

La premiere fue un despliegue de lujo. Dos enormes esculturas de zapatos con tacón tridente marcaron la entrada, símbolo perfecto de Runway. Streep, posó impecable en un diseño rojo de silueta escultórica, Hathaway optó por un vestido etéreo que recordó la inocencia inicial de su personaje. Blunt brilló en un vestido blanco con cortes afilados, y Tucci añadió elegancia clásica.

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La alfombra roja, transmitida globalmente por Disney+, atrajo a celebridades vestidas de Chanel y Prada, con un “efecto Runway” que ya dicta tendencias en redes. Entre los asistentes figuraron Anna Wintour, Elizabeth Cordry, Bee Shaffer, Lady Gaga, Winnie Harlow, Heidi Klum, Lucy Lou, entre otras celebridades de Hollywood.

La premiere mundial de ‘El diablo viste a la moda 2’ se llevó a cabo en el David Geffen Hall en Nueva York. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

La premiere mundial de ‘El diablo viste a la moda 2’ se llevó a cabo en el David Geffen Hall en Nueva York. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Antes de Nueva York, la gira promocional global pasó por ciudades clave, con México como parada estelar. El 30 de marzo, Hathaway y Streep aterrizaron en Ciudad de México, donde llenaron de flashes la Casa Azul de Frida Kahlo y el Museo Anahuacalli. En conferencia, saludaron a fans, firmaron autógrafos y destacaron el “poder femenino latino” en la secuela, que explora el choque generacional en Runway con Priestly enfrentando rivales digitales y Sachs como nueva editora. Otras escalas incluyeron Seúl y Londres, culminando en la Gran Manzana para esta premiere definitiva.

Anne Hathaway y Meryl Streep aterrizaron en Ciudad de México: así se vivió el inicio de la gira global de ‘El diablo viste a la moda 2′

Anne Hathaway durante la premiere mundial de la película ‘El diablo viste a la moda 2’ en Nueva York. Foto: Getty Images via AFP

La premiere mundial de ‘El diablo viste a la moda 2’ se llevó a cabo en el David Geffen Hall en Nueva York. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Veinte años atrás, la primera entrega de 2006, dirigida por David Frankel y basada en la novela de Lauren Weisberger, revolucionó el cine de moda con su retrato satírico del mundo editorial.

Con un presupuesto de 35 millones de dólares, recaudó 326.7 millones a nivel global Y 124.7 millones solo en Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en la película número 12 más taquillera de ese año y un fenómeno cultural a nivel mundial.

La cinta obtuvo dos nominaciones a los Oscar a Mejor Actriz para Streep y Mejor Actriz de Reparto para Blunt, dos Globos de Oro, ganó Mejor Actriz en Comedia o Musical para Streep, dos BAFTA, un Critics’ Choice y múltiples reconocimientos en vestuario y guion, consolidándola como ícono pop.

La premiere mundial de ‘El diablo viste a la moda 2’ se llevó a cabo en el David Geffen Hall en Nueva York. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Estreno en Colombia

El diablo viste a la moda 2 llegará a cines a nivel mundial el 30 de abril de 2026, con proyecciones simultáneas en más de 50 países para capitalizar la fiebre generada por la premiere.

En Colombia, el estreno oficial será el mismo 30 de abril en salas de CineColombia y Cinemark, prometiendo llenar todas las salas de cine con su mezcla de comedia, drama y moda atemporal.