Mientras el país cuenta los días para ver a la Selección Colombia en la máxima cita del fútbol mundial, las miradas no solo están puestas en las canchas, sino también en el círculo más íntimo de las estrellas colombianas.

Geraldine Ponce, creadora de contenido, empresaria y compañera de vida de Luis Díaz, ha encendido las redes sociales con una espectacular transformación que marca el inicio de una etapa dorada para su familia.

Esposa de Luis Díaz se hizo radical cambio de look antes del Mundial 2026 y el jugador reaccionó

Gera, quien ha caminado de la mano del futbolista desde sus inicios en Barranquilla hasta el estrellato internacional, decidió que este momento histórico merecía un cambio a la altura.

En vísperas de viajar para vivir de cerca el Mundial, y tras haber dado la bienvenida a su tercer bebé, la influencer apostó por una renovación absoluta de la mano de L’Oréal Professionnel y las manos expertas de los reconocidos estilistas John Navas y Jorge Zarate.

Cambio de Look de Geraldine Ponce. Foto: L'Oréal Professionnel

Adiós al negro, hola al ‘Castaño Chocolate’

Dejando atrás el tono negro profundo que la caracterizó durante los últimos años, Gera deslumbró con un sofisticado castaño chocolate multidimensional. La transformación, realizada con la tecnología sin amoníaco INOA, incorpora sutiles reflejos caoba y cálidos tonos avellana.

Una combinación meticulosamente seleccionada para iluminar sus facciones, armonizar con su tono de piel y el iris de sus ojos, aportando movimiento y una elegancia sumamente natural.

“Convertirme en mamá por tercera vez me ha enseñado a verme con más amor, fuerza y confianza. Con la emoción del Mundial, sentí que era el momento perfecto para renovarme y abrazar esta nueva versión de mí”, confesó una radiante Gera Ponce durante la revelación de su look en Bogotá, en una íntima charla con la periodista Daniella Durán.

Daniela Ospina hizo inesperada confesión sobre Ryan Castro y reaccionó a su show en el Mundial 2026

Alta costura capilar y funcionalidad

El secreto de su nueva melena radica en la técnica inédita Light and Shadow con efecto French Blending. Según los estilistas, el diseño fue co-creado pensando en las necesidades de una mamá multifacética: “Es la fusión perfecta entre alta costura capilar y un mantenimiento práctico para su rutina diaria”.

Con este giro estilístico, Gera Ponce no solo demuestra que la maternidad y el glamour van de la mano, sino que se posiciona como una de las indiscutibles protagonistas del estilo que inspirará a miles de colombianas durante la temporada mundialista. Sin duda, una jugada perfecta antes de alentar al ‘Lucho’ Díaz en el torneo más importante del planeta.