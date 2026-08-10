Jorge Messi, el padre detrás de la leyenda: así fue la relación que marcó la vida de Lionel Messi

Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Sus títulos con Barcelona, PSG e Inter Miami, sus ocho Balones de Oro o sus logros con la selección argentina han construido la imagen de uno de los jugadores más reconocidos de todos los tiempos. Sin embargo, para que hubiese un Lionel, tuvo que existir un Jorge, que siempre apostó por el futuro de su hijo.

Las primeras imágenes de Lionel Messi en el funeral de su padre: “Momento íntimo y doloroso”

Jorge Horacio Messi fue padre, hincha, entrenador y representante del astro albiceleste. Por ello, su fallecimiento significó un golpe gigante para el jugador y marcó el final de una relación que fue fundamental para escribir una de las historias más grandes del deporte.

Para poder llegar a la élite, Lionel Messi tuvo que viajar a muy corta edad a España, un movimiento arriesgado por parte de Jorge, quien sabía que en su país natal era imposible tener un tratamiento adecuado para los problemas de crecimiento de su hijo.

En Cataluña, Messi logró asentarse en “La Masía” (el nombre de la cantera del FC Barcelona), donde se convirtió en figura y enamoró al neerlandés Frank Rijkaard, quien le dio la oportunidad en el primer equipo en el año 2004, compartiendo vestuario con cracks de la talla de Ronaldinho, Xavi o Carles Puyol.

Jorge Messi, levantando el trofeo de Mejor Jugador del Torneo, concedido a su hijo, Lionel, en el Mundial 2022. Foto: Getty Images

Pero no fue un camino color de rosa para los Messi. Jorge tuvo que sortear periodos de incertidumbre, dificultades económicas y acompañar el proceso médico de Messi para poder recibir las “hormonas del crecimiento”.

Uno de los recuerdos que mejor refleja la cercanía entre ambos ocurrió en 2007, cuando Lionel, con apenas 20 años, participó en el programa rosarino Fútbol y Algo Más. Durante la entrevista, la producción presentó un mensaje grabado por Jorge.

El contenido de aquellas palabras conmovió al futbolista. Jorge recordó los momentos buenos y difíciles que habían atravesado juntos desde la infancia de Lionel y destacó una característica que, para él, estaba por encima de cualquier éxito deportivo.

Muerte de Jorge Messi: Real Madrid, Barcelona y Argentina hacen sentidos pronunciamientos

“Por encima de ser un buen jugador de fútbol, sos una excelente persona”, le dijo Jorge a su hijo. La frase hizo que Lionel se emocionara frente a las cámaras y se convirtió, con el paso del tiempo, en uno de los testimonios más recordados sobre la relación entre ambos.

El mensaje resulta especialmente significativo porque no estaba centrado en los goles, los títulos ni el reconocimiento que Messi ya comenzaba a recibir en Europa. Para Jorge, el aspecto más importante de su hijo era la persona que había llegado a ser.

Cuando Lionel se estableció como una figura del deporte mundial, comenzó a ganar Balones de Oro, Champions Leagues y torneos domésticos con los blaugranas, alcanzando rápidamente el estatus de leyenda. Sin embargo, su mayor “mancha” fue su nivel con la selección, donde acumuló tres subcampeonatos al hilo y varias eliminaciones dolorosas, tanto en el continente como en la Copa Mundial.

Lionel Messi, en el cementerio El Prado de Rosario, donde descansan los restos de su padre. Foto: Getty Images

Por esa razón, el culmen de la relación padre e hijo y el trabajo hecho por ambos a lo largo de dos décadas fue la final del Mundial 2022 en Lusail. Jorge vivió de cerca la conquista de la tercera estrella de Argentina, formando parte de la ola albiceleste que colmó los estadios de Qatar.

La última etapa de la vida de Jorge Messi estuvo marcada por problemas de salud. Perdió la batalla contra una grave enfermedad (la familia mantiene en reserva el diagnóstico) y su muerte ocurrió en Rosario durante la madrugada del 8 de agosto, a los 68 años.

Actualmente, Lionel Messi se encuentra en su ciudad natal, rindiendo unos días de luto para quien fue mucho más que su progenitor: Jorge fue su guía, su apoyo y su faro en los momentos más difíciles y gloriosos de su vida.