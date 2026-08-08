Así fue la espectacular boda de Laura López Quintero y Juan Camilo Alzate en el Club Campestre de Armenia

Laura Marcela López Quintero y Juan Camilo Alzate Zapata eligieron el atardecer quindiano como testigo del inicio de una nueva etapa juntos. Rodeados por 400 de sus familiares y amigos más cercanos en el Club Campestre de Armenia, los abogados protagonizaron una celebración que marcó un nuevo hito para la industria de bodas en el Eje Cafetero. Una instalación inmersiva de 360 grados transformó el lugar en un escenario en el que el diseño, la naturaleza y la tecnología se unieron para dar vida a una experiencia inolvidable.

La historia de amor de los abogados comenzó mucho antes de que imaginaran llegar al altar. Se conocen desde niños y, entre encuentros y desencuentros, descubrieron que el tiempo siempre los llevaba de regreso el uno al otro. A finales de 2025 decidieron comprometerse y comenzar a planear una celebración que reflejara no solo su historia, sino también el profundo vínculo que ambos mantienen con el Quindío.

Camilo ex asesor en el congreso de la republica y el Consejo Nacional Electoral y Laura, socia de López Quintero Abogados & Asociados, firma fundada por su padre, Olverth López Duque junto a su hermano Yobany López Quintero, encontró en ese proyecto otra razón para seguir creyendo en la región.

Tanto en lo profesional como en lo personal, la pareja comparte un profundo arraigo por el departamento. Por eso, desde el momento en que se comprometieron supieron que su boda sería un homenaje a la región que los vio crecer, a su tradición familiar y al talento que hoy impulsa una nueva generación de eventos de lujo en el Eje Cafetero.

Los abogados Laura López Quintero y Juan Camilo Alzate. Foto: Juan Gabriel Muñoz

Para hacer realidad esa visión, la pareja confió la producción a Catalina Lezama, fundadora de Fastuoza y amiga cercana de los novios, quien recibió la noticia en diciembre de 2025. Desde entonces comenzaron siete meses de planeación para convertir el Club Campestre de Armenia en un escenario completamente distinto, un reto que implicó el trabajo de más de 150 personas y una intervención sin precedentes en la zona.

“Ellos siempre creyeron en la región. Tenían la posibilidad de traer a la persona que quisieran para hacer el evento, pero decidieron elegirme a mí”, contó Lezama. “Trabajamos con un 80 % de proveedores del Quindío y del Eje Cafetero. Lo importante era demostrar que acá también podemos hacer este tipo de eventos y que el departamento puede ser una referencia para las bodas de lujo”, precisó.

El fin de semana de la celebración comenzó el viernes 31 de julio con una fiesta de bienvenida en la Casa Hotel El Triángulo, a la que asistieron cerca de 350 invitados, amenizado por los artistas Cuatro Son, Isabella Gil y Wilfran Castillo. El encuentro permitió que familiares y amigos, provenientes de distintas ciudades, compartieran antes del gran día y disfrutaran de una experiencia diseñada para exaltar la hospitalidad quindiana.

Inspirada en la estética del Mediterráneo, la celebración combinó una decoración fresca y luminosa con una propuesta gastronómica que rindió homenaje a la tradición paisa y al talento culinario de la región.

El fin de semana de la celebración comenzó el viernes 31 de julio con una fiesta de bienvenida en la Casa Hotel El Triángulo. Foto: Juan Gabriel Muñoz

El sí definitivo

Bajo un cielo azul, los invitados comenzaron a llegar al Club Campestre de Armenia desde las 3:30 de la tarde del sábado 1 de agosto. Los esperaba una propuesta estética de inspiración tropical, reinterpretada desde una mirada contemporánea y sofisticada.

A las 4:30 de la tarde, Laura Marcela López Quintero y Juan Camilo Alzate Zapata se juraron amor eterno en una ceremonia católica al aire libre. La novia lució un vestido diseñado por la casa de modas barranquillera Francesca Miranda, mientras que el novio vistió un traje confeccionado a la medida por la diseñadora Verónica Restrepo, especializada en sastrería masculina.

Tras la ceremonia, los invitados disfrutaron de un cóctel con pasabocas inspirado en la cocina colombiana, acompañados por cócteles clásicos pensados para refrescar la cálida tarde quindiana.

L Foto: Juan Gabriel Muñoz

Con la caída del sol, hacia las 6:30 de la tarde, se abrieron las puertas del salón principal para dar inicio a la recepción. Más que decorar el Club Campestre de Armenia, el objetivo del equipo liderado por Lezama fue transformar por completo un espacio con más de nueve décadas de historia y concebido para un uso muy distinto al soñado por los novios para una celebración de esta magnitud.

El resultado fue una recepción concebida como un oasis tropical reinterpretado desde una estética contemporánea. Una instalación de telas ondulantes convirtió el techo en un paisaje orgánico que se complementó con un piso intervenido mediante un diseño botánico en tonos arena y verde oliva. La paleta de colores, sobria y cálida, se acompañó con mesas negras, sillas de fibras naturales, cristalería cuidadosamente seleccionada y arreglos florales en los que las piñas –un guiño a la tradición agrícola de la familia de la novia– compartían protagonismo con flores tropicales.

En la recepción, las mesas se dispusieron alrededor de la pista de baile en un formato circular pensado para que todos los invitados hicieran parte de la celebración, reforzando el carácter familiar. La cena estuvo a cargo del equipo de cocina del club. Y la fiesta, que se extendió hasta las cuatro de la mañana, estuvo amenizada por la Orquesta Matecaña, el merenguero Wilfrido Vargas, el cantante popular Jessi Uribe y el DJ Morrison.

Los invitados disfrutaron de las presentaciones de la Orquesta Matecaña, Wilfrido Vargas y Jessi Uribe. Foto: Juan Gabriel Muñoz

Para Lezama, trabajar junto a Laura Marcela y Juan Camilo fue una experiencia marcada por la confianza. “Laura es una persona que cree al ciento por ciento en lo que hacemos. Me dio algunas directrices porque para ella los detalles eran muy importantes, pero el resto fue: ‘Como tú me digas’. Esa confianza nos dio un enorme poder creativo para construir una boda completamente a su medida”, aseguró.

La boda hizo parte de Wander Love Quindío, la estrategia del Bureau de Convenciones del departamento para posicionarse como un destino para el turismo de romance. Lezama, quien integra la mesa de trabajo de esta iniciativa, considera que el verdadero legado de la boda va más allá de la historia de los novios.

“No es solo un evento para 400 invitados. Ha sido un reto enorme para la ciudad y para todos los proveedores que participamos. Lo más importante es demostrar que acá se pueden hacer este tipo de celebraciones y que el Quindío tiene la capacidad para convertirse en un referente de las bodas de lujo en Colombia”, concluyó Lezama.

*Contenido elaborado con el apoyo de Yobanny López.